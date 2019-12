Il Regno Unito al voto dice sì o no alla Brexit (ancora una volta)

I Tories sono sempre stati in vantaggio nei sondaggi, ma il divario si è assottigliato negli ultimi giorni. Le varie società demoscopiche danno margini diversi, ma tutti concordano che i laburisti hanno recuperato terreno nella fase finale della campagna elettorale.

L'ultimissimo sondaggio di ComRes per il quotidiano conservatore Daily Telegraph, reso noto ieri sera, prevede il 41% di consensi per Johnson e il partito di Corbyn al 36%, il risultato migliore per l'opposizione dall'inizio della campagna elettorale.



Secondo ComRes «questi risultati indicano che questa elezione è imprevedibile e potrebbe risultare in una solida maggioranza Tory ma anche in un Parlamento bloccato, senza una chiara maggioranza».



●Un numero di incerti superiore alla media – si parla di una percentuale tra il 10 e il 15% dell'elettorato – rende le previsioni ancora più difficili.

Gli scenari possibili sono due: una netta vittoria di Johnson con la conquista di 350 seggi o oltre sui 650 in Parlamento oppure una situazione incerta in cui i Tories sono il maggiore partito ma non hanno abbastanza seggi per governare da soli. E' questo lo scenario che aveva dovuto affrontare Theresa May nel 2017.



Il ruolo degli altri partiti

In caso di risultato incerto i partiti minori potrebbero giocare un ruolo cruciale. Nel 2017 per restare in sella, la May si era appoggiata ai 10 deputati del Dup, il partito unionista nordirlandese. Per Johnson però sarebbe più difficile convincere il Dup a sostenere il suo Governo, dato che per raggiungere l'accordo di recesso con la Ue si è rimangiato la promessa solenne di non accettare un trattamento diverso per l'Irlanda del Nord. La leader del Dup Arlene Foster ha dichiarato che “ha imparato la lezione” e non si fiderà più di Johnson.



Nessun altro partito è disposto a sostenere Johnson, con l'eccezione del Brexit Party che però, secondo le previsioni, non otterrà neanche un seggio. Se i Tories si troveranno su un binario morto, allora potrebbe farsi avanti Corbyn, pronto a formare un Governo di minoranza con l'appoggio esterno dell'Snp, il partito nazionalista scozzese. La premier Nicola Sturgeon ha già dichiarato di essere disposta a sostenere il Labour in cambio dell'impegno a concedere alla Scozia un secondo referendum sull'indipendenza, che deve essere autorizzato da Londra.

I liberaldemocratici, il partito più filo-europeo, in campagna elettorale ha escluso un accordo con i laburisti, considerati troppo estremisti. Pur di escludere dal Governo i Tories però i libdem, messi alle strette, potrebbero decidersi a sostenere un Governo Corbyn in cambio della promessa di un secondo referendum sulla Ue.