Il regtech cresce insieme alle regole globali: settore da 55 miliardi $ nel 2025

L’economia globale frena, ma non si ferma la proliferazione di regole, in tutti i settori. La digitalizzazione e l'innovazione accelerate, insieme alla sempre maggior rilevanza di ambiti sensibili come la privacy e la cybersecurity, costringono i legislatori a tenere il passo con regole specifiche e le aziende ad aggiornarsi in continuazione, sotto la minaccia di sanzioni.

Per avere un’idea nell'ultimo decennio la regolamentazione è cresciuta del 500%, a un ritmo di 220 revisioni in media al giorno.

È evidente che l’aumento delle normative riguardi in particolar modo i servizi finanziari, una delle industry più regolamentate a livello globale, il settore che solo tra Stati Uniti ed Europa ha pagato 342 miliardi di dollari in multe e sanzioni in poco più di dieci anni.

Il comparto sostiene globalmente ogni anno costi di compliance pari a circa 780 miliardi di dollari; la sola direttiva MiFID II, ha richiesto in Europa 2,5 miliardi di euro di investimenti nel suo primo anno di attuazione.

Per far fronte a tale scenario, si stima che imprese e organizzazioni investiranno globalmente in soluzioni RegTech fino a 130 miliardi di dollari entro il 2025.