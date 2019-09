Il reishi per risotti fai da te

L'azienda Funghi Mara brevetta un substrato per reishi (Ganoderma lucidum), fungo dalle proprietà officinali, che si può anche sfruttare in ricette, ad esempio in risotti.

A costituirlo sono elementi naturali come legno, scarti di produzione di agricoltura e paglia che contengono le spore dei funghi, da annaffiare con lo spruzzino fino al momento della raccolta.