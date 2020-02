Il residenziale cresce ma cambia: su studenti e over 65 si investe troppo poco Il residenziale torna a crescere in Europa. In Italia, entro fine anno, previste 600mila transazioni. Ma su senior e student housing si investe ancora troppo poco: gli studentati coprono appena il 3% della domanda di Susan Trevor-Briscoe*

4' di lettura

Tra le tendenze emergenti del real estate – la principale industry al mondo che vale oltre 220 trilioni di dollari in grado di generare un indotto come pochi altri mercati nel panorama economico-finanziario globale – una su tutte è lo spostamento dell’attenzione degli investitori verso il “Living”, settore che solo fino a due anni fa, non compariva nemmeno tra le asset class principali in ambito immobiliare.

L’attuale fase del mercato in Europa si presenta estremamente favorevole: quest’anno, nei primi due quarter, il volume delle transazioni concluse da investitori in ambito Living ha raggiunto i 61 miliardi di euro, il doppio del livello registrato solo cinque anni fa. Inoltre, fino al 2016, la dimensione complessiva degli investimenti immobiliari residenziali raggiungeva a stento il 10% mentre oggi è cresciuta fino a rappresentare circa il 25% di tutte le transazioni.

In Italia

Per quanto riguarda l’Italia, il 2018 si è chiuso in maniera molto positiva per il comparto residenziale, che ha registrato un incremento del 6,5% del numero di compravendite rispetto all’anno precedente, una tendenza in atto ormai da 18 mesi, che si riconferma anche nel terzo trimestre del 2019 con una crescita pari al +5%, per un totale di 435.243 transazioni e che prevediamo raggiungerà quota 600mila transazioni e circa 100 miliardi di valore transato quest’anno.

Spiccano positivamente Milano e Genova, che staccano i risultati del 2018 con un aumento del numero di compravendite, rispettivamente, del +11,4% e del +11,9 per cento. In crescita anche Roma, che chiude con un +4.6 per cento.

Un risultato che evidenzia quanto sia ancora forte nel nostro Paese la domanda di abitazioni, alla quale è necessario, però, rispondere con proposte in grado di soddisfare i mutati bisogni abitativi.

Le trasformazioni nei consumi e nella domanda

La struttura demografica e sociale italiana sta rapidamente cambiando con un impatto importante sul mercato immobiliare stesso, che crea nuove opportunità per investitori e costruttori. Il 31% dei nuclei familiari è composto da una sola persona e, fra questi, il 54% supera i 60 anni di età. Inevitabilmente, questo determina cambiamenti nei modelli di consumo e nella tipologia di abitazione richiesta. Nel 2018, il monolocale e il bilocale sono stati la tipologia di unità più venduta a livello nazionale, insieme rappresentano il 40% del totale venduto, nelle grandi città il 52% e a Milano il 62 per cento.

Le nuove realizzazioni stanno attirando sempre più l’interesse dei compratori. A Milano ad esempio, come testimonia la ricerca Sigest sull’evoluzione delle nuove iniziative residenziali, ogni anno si vende più di quanto si costruisce. Di questo passo, nel giro di 4 anni lo stock di case nuove da vendere potrà esaurirsi.

Verso un nuovo modello di housing

Le trasformazioni socio-demografiche in atto stanno favorendo lo sviluppo di spazi residenziali che ibridano il modello della casa tradizionale con quello della casa collettiva, producendo forme di abitare condiviso o collaborativo caratterizzate da una riduzione della superficie privata a favore della presenza di ambienti, spazi e servizi comuni fruibili.

Il Living – nelle sue forme “alternative” e innovative – è un segmento già consolidato in altri paesi, mentre in Italia risulta ancora poco presidiato e offre potenzialità di sviluppo e di reddittività importanti, motivo per cui, sta emergendo come una nuova frontiera in termini di strategia di asset allocation per gli investitori nazionali ed esteri, che, con format innovativi per il nostro paese quali il Co-Living e il Multifamily, stanno già lavorando in molte delle nostre città.