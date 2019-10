Il restyling del suv Rx passa dall’innovazione

Nella prova su strada e,emerge soprattutto la voce Confort. Il grosso suv giapponese, sfiora i 5 metri, è molto comodo: facile trovare la migliore posizione di guida. Lo spazio è abbondante in tutti i paramenti. la guida è piacevole, pur non essendo emozionante) ed è precisa, merito del lavoro fatto sulle sospensione. A bordo, in un abitacolo dalle finiture molto curate (ma non al maniacale livello di alcune tedesche) si apprezza la svolta dell’infotainment: ora abbiamo Android Auto e Carplay gestibili via touch o tramite un non molto pratico touchpad stile notebook posto su tunnel centrale. I prezzi non sono noti ma dovrebbero aggirarsi sui 75mila euro.