Il retail è resiliente se si allea con l’e-commerce Al Mapic – che si è svolto martedì e mercoledì in versione digitale – operatori ed esperti hanno discusso su come rilanciare un settore particolarmente penalizzato in tutto il mondo dalle restrizioni connesse alla pandemia. Intanto in Italia, i canoni di locazione dei piccoli negozi sono in netto calo (soprattutto in centro) di Laura Cavestri

(Imagoeconomica)

L’e-commerce? Per salvare – e rilanciare – il retail, lo spazio fisico dei negozi, è inutile –oltre che controproducente – fare la guerra allo shopping online. Bisogna creare invece un’alleanza tra i due canali, una rete intelligente di supporto reciproco, capace di intercettare le esigenze di una clientela variegata per gusti e abitudini. In che modo? È proprio di questo che si è discusso – tra operatori del Reale Estate e del mondo retail – martedì e mercoledì a quest’edizione digitale di Mapic...