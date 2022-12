Il retail specializzato vale 451 miliardi di euro con un valore aggiunto di 101 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sfiora i 451 miliardi di euro il fatturato complessivo del comparto del retail specializzato che genera un valore aggiunto di 101 miliardi e, nel 2021 dava lavoro a 2,6 milioni di persone. Sul fronte degli investimenti nell’arco di un anno si raggiunge una spesa di 9,7 miliardi circa il 10% del totale. È quanto rivela la seconda edizione del Rapporto Strategico Retail 5.0 di The European House - Ambrosetti e Community retail 5.0 basato su oltre 50 milioni di osservazioni rivolte a oltre 500mila aziende. Significativo il contributo alla formazione del Pil: si arriva al 13,7%. Questi i valori calcolati considerando l’impatto sulla filiera diretta e quella indiretta, ovvero le catene di fornitura e sub fornitura sia monte che a valle. Alla luce di questi valori il retail specializzato ha un peso di oltre 3 volte superiore a quello dell’industria alimentare e delle bevande mentre il personale coinvolto supera di 5 volte quello impegnato dall’industria tessile e l’abbigliamento.

Se i numeri evidenziano valori molto più alti di quelli comunemente percepiti per un comparto assolutamente resiliente, capace di registrare, nello scenario post-pandemico del 2021, una crescita in tutti i principali indicatori (numero di aziende, fatturato, valore aggiunto, occupati, investimenti), il tavolo di lavoro della community si interroga anche sul ruolo degli operatori in ambito sociale. In virtù anche della sua diffusione capillare sul territorio nazionale e alla conseguente conoscenza diretta e approfondita delle necessità del consumatore, il retail specializzato può svolgere un ruolo fondamentale nella transizione sostenibile e nella promozione di modelli di economia circolare, oltre che proporsi come attrattivo per i giovani talenti. E questo grazie all'attenzione costante al benessere del personale, al rafforzamento delle competenze digitali, alla definizione di una politica retributiva equa e alla stabilità occupazionale.