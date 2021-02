Il ribaltamento dell'impostazione del Pnr

I temi da cui partire sono molteplici, basti pensare alla bonifica dei siti inquinati – 42 di interesse nazionale ma ben di più se si contano quelli scala regionale, qualche migliaio – argomento totalmente assente nel PNRR, oppure agli impianti di biogas: 160 sono al palo, da Nord a Sud, per via delle proteste dei vari comitati del No. Infine, molti parchi eolici e solari sono vittima della stessa sindrome Nimby (not in my backyard).

Far ripartire questa complessa macchina vorrebbe dire dare un senso davvero alla transizione energetica ed ecologica.

L'inclusione sociale è infine il terzo pilastro. Serve, prima di tutto, un “Piano Casa” per risolvere i crescenti problemi di disagio abitativo, specie dopo il Covid19. Potrebbe essere l'occasione per far decollare in Italia un welfare moderno.Insomma, c'è molto da fare. Il nodo della Governance è solo in parte chiarito con l'attribuzione del Piano al ministero dell'Economia e Finanza.

Resta da capire se saranno coinvolti nella scelta dei progetti Regioni e Comuni, oppure se Draghi confermerà l'approccio centralistico del precedente Governo. Speriamo davvero di sì.

