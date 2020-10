Il ribaltone dello Stelvio: dopo 15 giorni Almeida cede la maglia rosa a Kelderman

Di solito, per tradizione consolidata, quando il capitano è in difficoltà, soprattutto se lotta per la maglia rosa, viene aiutato per fargli limitare i danni. Invece il giovane Hindley, di come stia il suo boss, se ne infischia allegramente preferendo subito puntare alla vittoria di tappa. Obiettivo che gli riesce perfettamente. Nell'ultima rampa, dopo che si è staccato Dennis, Hindley si incolla alla ruota di Hart non tirando neanche per sbaglio. Tutte energie risparmiate che, nello sprint finale, gli serviranno per superare facilmente il compagno di fuga, non proprio soddisfatto d'aver lavorato tutto il giorno e ritrovarsi alla fine battuto. Ma Hindley, che è un ragazzo sveglio, forse troppo, evita qualsiasi polemica sul gioco di squadra. «Sapevo che Kelderman era dietro, e che alla fine non avrebbe mollato. È stato fantastico. E tutto è andato perfettamente. È una doppia vittoria. Per la squadra e per la mia carriera. Cosa posso volere di più?».

Anche Wilko Kelderman, soddisfatto comunque d'aver conquistato la maglia rosa, getta acqua sul fuoco. «Sono contento. È un sogno. Certo, è stata una giornata dura, ma sono sempre rimasto vicino. Sapevo che Hindley era in grado di vincere la tappa. Così è stata. una doppia soddisfazione». Contenti loro, contenti tutti. Certo, lasciare andare alla deriva il capitano è una cosa ben strana. Come è strano che un ragazzino decida lui la strategia in una tappa così importante. C'è una certa dose di follia. Ma questo è evidentemente il Giro dei ragazzini. Di una nuova generazione che non guarda in faccia nessuno. Dicevamo che erano sdraiati, questi ragazzi e ora, almeno nel ciclismo, fanno saltare il banco senza chiedere il permesso ai veterani. Non è bello. Ma cosa si può dire quando si prendono due piccioni (la maglia rosa e la vittoria di tappa) con una fava? Niente, pur giocando d'azzardo, questa volta hanno avuto ragione loro.

Ora però bisogna andare avanti. E il bello, come si diceva all'inizio, è che tutto può ribaltarsi di nuovo. Quindici secondi sono nulla. Bisognerà vedere anche come questa strana coppia (Kelderman e Hindley) se la giocherà. Prevarrà l'istinto o la gerarchia di squadra? La superbia del giovane talento o la saggia prudenza del capitano? Tra poco lo sapremo.