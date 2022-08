Il ricamo come atto politico: dalle Suffragette al craftivism, l’impegno passa da ago e filo

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

C’era una volta il quadretto che con fili di rassicuranti colori e cornici di fiori e farfalle accoglieva gli ospiti recitando “casa dolce casa”. Un messaggio che non può essere più lontano dalla sovversione. Eppure, fra gli intrecci e i disegni dei ricami si celano storie di ribellione, contrasto, opposizione, lotta politica. La prima ad aver rivelato questa anima alternativa del ricamo è stata Rozsika Parker, che nel 1984 ha pubblicato “The Subversive Stitch: embroidery and the making of the feminine”, pagine che esploravano come il ricamo fosse declinato da alta forma d’arte nel Medioevo, praticata parimenti da uomini e donne, a unica attività artistica concessa alle donne, a partire al 19esimo secolo, con respiro meramente domestico e funzionale. Eppure, proprio per questo, con il ricamo si potevano esprimere idee, identità, preferenze.

Il Victoria and Albert Museum di Londra ne custodisce un interessante esempio nella sua ricchissima sezione dedicata al ricamo: si tratta di un “sampler” - una tela di esercizio che tutte le signorine e signore d’epoca vittoriana possedevano - creato verso il 1830 da Elizabeth Parker, dove lei raccontò la sua storia: «Visto che non posso scriverlo, lo metto qui in modo semplice e libero come se parlassi con una persona di cui possono avere totale fiducia e che so potrà sostenere tutta la mia debolezza.. Sono nata nella contea del Sussex nel 1813...» e via continuando.

Con gli stendardi delle Suffragette il ricamo cambia anima

Elizabeth non poteva immaginare che 80 anni più tardi proprio il ricamo sarebbe diventato un mezzo di comunicazione e impegno politico. Il movimento delle Suffragette si appropriò di uno dei simboli di marginalizzazione femminile nella società per esprimere il desiderio di esserne coinvolte: fra il 1908 e il 1913, in Inghilterra, la Lega delle Artiste Suffragette ricamò oltre 150 fra stendardi e striscioni di protesta per supportare il movimento, usati nelle manifestazioni.

Lo stendardo dedicato all’astronoma Caroline Herschel

La fondatrice della Lega era Mary Lowndes, e il suo libro di ricami, con motivi, campioni di tessuto e annotazioni, è oggi conservato nella Women's Library alla London School of Economics: sugli stendardi erano riportati i nomi delle leader del movimento, di protagoniste della scienza (come quello verde e oro dedicato a Elizabeth Blackwell, prima donna a laurearsi in medicina in Gran Bretagna e a esercitare negli Stati Uniti), dell’accademia, della letteratura, così come gli slogan “Votes for women” e “Justice not Favour”.

Natalie Portman agli Oscar 2020

Un’eco di tutto ciò riecheggia nella cappa di Dior che Natalie Portman ha indossato sul red carpet degli Oscar nel 2020, dove erano ricamati i nomi delle otto registe che secondo lei dovevano essere candidate al premio (l’abito, comunque, era ricamato di spighe d’oro, altro simbolo dell’empowerment femminile, dagli Ateliers Vermont, celebri per i loro ricami e rilevati da Dior nel 2012).