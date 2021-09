Il ricordo dell’ambasciatore Vento: «L’11 settembre per gli Usa cambiò un paradigma: niente più Foreign Policy ma National Security»

E poi sulle rovine fumanti Bush in piedi insieme al capo dei pompieri di Mahattan che incoraggia la città e tutto il Paese a reagire...

Sì. Anche quella un'immagine forte di venti anni fa. Il segnale che tutti si attendevano per reagire. Lì George W. Bush assume il vero ruolo di Chief and Commander e chiama a raccolta la nazione. Ma c’è di più. Cambia in quel momento anche il paradigma sul quale fino ad allora si reggeva la proiezione internazionale degli Stati Uniti. Da allora non si parlò più di Foreign Policy ma di national Security.

Poi dopo due settimane l’Assemblea generale delle Nazioni Unite si trasforma nel primo vero atto politico internazionale contro il terrorismo con la condanna dell’azione e il richiamo al Titolo 7 della carta Onu per dare la caccia ai santuari di Al Qaeda in Afghanistan...

La risoluzione 1373 del 28 settembre 2001 fu approvata all'unanimità non solo dal Consiglio di sicurezza dell'Onu ma da tutta l'assemblea, cosa mai accaduta prima. Non c'erano solo le esortazioni a ridurre la minaccia terroristica e il giro di vite al finanziamento del terrorismo ma si prevedeva l'uso legittimo della forza in base al Titolo 7. Veniva anche creato il Security Council Counter Terrorism Committee Executive Directorate (CTED), un gruppo composto di una cinquantina di esperti con il compito di stilare rapporti per l’ONU e controllare l’implementazione delle misure di lotta al terrorismo.Ma più o meno in contemporanea anche la Nato faceva scattare l'articolo 5 sulla mutua difesa…In realtà gli Stati Uniti avevano messo in chiaro subito che non volevano mettere i loro militari sotto il controllo né dell'Onu e tantomeno della Nato. Volevano fare da soli con gli alleati che si fossero resi disponibili. Così partì Enduring Freedom. Poi nel 2003 il coordinamento tedesco delle operazioni in Afghanistan convinse anche gli Usa ad accettare un passaggio al coordinamento Nato con Isaf.

E siamo all'oggi. Venti anni dopo la precipitosa fuga delle forze occidentali da Kabul...

Dobbiamo riconoscerlo. Ci siamo trovati a fare i conti con un vero fallimento dell'intelligence politica e militare in Afghanistan. È mancata una vera Mission politica perché l'azione poggiava su ambienti politici locali poco rappresentativi e corrotti. Non è stata poi considerata l'importanza di una Exit strategy. Gli accordi di Doha del 2020 hanno di fatto legittimato i talebani come interlocutori politici anche se non formalmente riconosciuti. Insomma, ora non ci resta che ridurre i danni e gestire con gli strumenti della comunità internazionale una crisi umanitaria di vastissime proporzioni che è sotto gli occhi di tutti.