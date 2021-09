Il ricordo e le eredità dell’11 settembre 2001: ecco le iniziative del Sole e di Radio24

Nel weekend, oltre ai GR, due reportage saranno interamente dedicati all'anniversario con il ricordo degli avvenimenti di allora e le analisi di oggi in onda sabato e domenica alle 8.15. In particolare nel reportage di sabato l'ex corrispondente del Sole 24 Ore dagli Usa Riccardo Barlaam ripercorrerà il giorno dell'attentato attraverso il racconto di una testimone diretta che lavorava in una delle torri per poi analizzare cosa significa oggi per New York l'11 settembre, mentre nel reportage di domenica il caporedattore di Radio 24 Gigi Donelli approfondirà gli effetti dell'11 settembre sull’Europa 20 anni dopo.

Inoltre, sempre sabato, alle 12.30, la trasmissione Europa Europa di Gigi Donelli racconterà come l’11 settembre ha cambiato la percezione della sicurezza anche in Europa.

I reportage e le trasmissioni di Radio 24 dedicate all'11 settembre saranno disponibili anche in podcast sul sito www.radio24.it