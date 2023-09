Il rientro delle società andate in Olanda

Proprio nella prospettiva di operare scelte innovative e più audaci, il DdL Capitali dovrebbe darsi l'obiettivo di riportare in Italia le grandi imprese che negli anni scorsi hanno scelto un diverso ordinamento europeo per la quotazione. Tale obiettivo può realizzarsi introducendo una norma che consenta la trasformazione transfrontaliera alle società residenti nell'Unione europea, e le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato europeo da almeno cinque anni, trasferendo in Italia la propria sede legale e conservando al contempo le regole di governance adottate in via statutaria in conformità al diritto del paese di provenienza.

Avremmo insomma società quotate in borsa in Italia che però mantengono lo statuto di governance attuale, continuando in particolare a trovare applicazione le regole ivi previste sul voto multiplo e sul funzionamento del consiglio di amministrazione.

Questa soluzione è solo apparentemente eccentrica, atteso che non genera alcuna disparità di trattamento con i soggetti quotati in Italia, non pregiudica i soci di minoranza delle società che rientrano nel mercato italiano o trasferiscono la propria sede nel territorio nazionale e offre un'occasione per sperimentare nel nostro ordinamento regole che potrebbero in prospettiva di ulteriore riforma normativa, sulla base della libera scelta statutaria, essere consentite anche per le società nazionali.

A ben pensare, già oggi l'ordinamento europeo, dopo le pronunce Centros, Polbud e Überseerig, ammette la costituzione di società in uno stato membro applicando le regole di un altro stato membro senza alcun collegamento in termini di sede o attività con quest'ultimo.

Infatti, coerentemente con i principi dell'Unione Europea, consentire a una società di trasferire la propria sede e il luogo della quotazione di borsa da uno stato all'altro senza necessarie implicazioni sulle regole di governance attuali appare funzionale a una piena attuazione del diritto euro-unitario del mercato interno nella misura in cui agevola e incentiva la libera circolazione di capitali e degli operatori economici, rimettendo alla volontà della società trasformata (che potrà altrimenti deliberare di modificare le proprie regole statutarie) di scegliere il regime di governance applicabile.