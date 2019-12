Il rifugio in Valle Belbo che ora vuole tornare alla normalità

Durante l’esondazione del 23 e del 24 novembre scorso il Rifugio la Pavoncella (o della Bistecca, foto), nel cuore della Valle Belbo, è rimasto isolato per qualche ora. Ma adesso la priorità è tornare a lavorare regolarmente. «La situazione della viabilità ora è sotto controllo – racconta il titolare Christian Ranuschio – e noi siamo pronti per accogliere gli ospiti nel week end. Quando abbiamo postato le foto del fiume in piena abbiamo ricevuto moltissima attenzione e condivisioni, ora però non vogliamo che l’allarme finisca per danneggiarci e che le persone siano spaventate per qualche ora di pioggia, questo sarebbe il vero danno per la nostra struttura».