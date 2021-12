«Il rilancio delle autostrade con idrogeno e reti digitali»

Il decreto Infrastrutture ha previsto la costituzione di una società sotto il Mef che gestirà «le autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house». Cosa ne pensa?

Vengono portate in questa società le concessionarie possedute da Anas. Anche le concessioni scadute possono andare nella Newco. Non ci sarebbero più le gare alla scadenza. Guardiamo questa norma con attenzione e un po’ di preoccupazione. Il modello pubblico-privato è il più efficiente nello scaricare a terra gli investimenti. Se una concessione scade e va nella società del Mef sarebbe un ritorno al passato. Il modello in house è come se fosse un ufficio pubblico, soggetto alla Corte dei Conti. Mi chiedo: riuscirebbe a fare gli investimenti nei tempi giusti?

Anche la concessione di AutoBrennero è scaduta. Ci sono critiche di esponenti M5S e Pd per la mancanza di una gara europea.

La concessione è scaduta nel 2014 e ci sono state vicende molto complesse. Questa società a differenza delle altre concessionarie ha costruito l’autostrada, con i soldi dei territori. Il decreto Infrastrutture ha stabilito una nuova strada, la finanza di progetto. C’è un soggetto che prepara un progetto, se viene dichiarato di pubblica utilità quando si fa la gara europea il proponente ha la prelazione sulla realizzazione. In AutoBrennero ci stiamo lavorando. C’è la volontà di investire 6 miliardi.

Aspi entro marzo dovrebbe passare sotto il controllo della cordata tra Cdp, cioè lo Stato, con il 51%, e due fondi esteri. Aiscat diventerà a controllo pubblico?

Con l’a.d. di Aspi, Roberto Tomasi, c’è un ottimo rapporto. In futuro Aspi non sarà controllata da una società come se fosse totalmente pubblica. Ci sono fondi speculativi internazionali con una presenza significativa che guarderanno al rendimento come elemento importante.

Che ruolo ha Palenzona

in Aiscat?

Palenzona ha avuto un lungo incarico. È una persona carismatica. Adesso come proboviro di Aiscat ha un ruolo silente, dà continuità.