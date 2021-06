Il rilancio dell’alleanza tra Europa e Stati Uniti passa da giovani e ambiente

4' di lettura

Mentre si risollevano faticosamente dalla pandemia di Covid-19, i governi su entrambe le sponde dell'Atlantico rivolgono l’attenzione alla ripresa economica, inserendo la tutela del clima al centro dei loro programmi.



Sono notizie incoraggianti, in particolar modo in questo momento, in cui l'alleanza transatlantica è in crisi e non sembra aver individuato una precisa ragione di esistere sin dalla fine della Guerra fredda. E questo è vero, oggi, soprattutto per le generazioni più giovani. Non avendo vissuto l’esperienza esaltante delle rivoluzioni che hanno restituito la libertà a molti Paesi dell’Europa centrale e orientale negli anni Novanta, è difficile per i giovani afferrare appieno il significato e il valore dell’alleanza transatlantica. Per fortuna, l’attuale convergenza di eventi – la ricerca cioè di una risoluzione costruttiva alla pandemia da Covid-19, l’avvio dell’amministrazione Biden negli Usa e la crescente esigenza di intervenire seriamente per contrastare la crisi climatica – offre un’occasione unica per infondere nuovo slancio e nuove energie a un’alleanza che vanta decenni di vita e di successi.

Uniti in questo sforzo comune, i giovani da entrambi i lati dell’Atlantico saranno al centro dell’attenzione. Il clima e le sue problematiche rappresentano un problema cruciale per i giovani di molti Paesi. Tutti i sondaggi evidenziano come i ragazzi di oggi identificano nella crisi climatica il loro principale obiettivo politico.

Secondo un sondaggio dell’Eurobarometro, il 67% dei giovani ritiene che la crisi climatica debba venire al primo posto nelle preoccupazioni dell’Unione europea. Tra i 27 Paesi inclusi nel sondaggio, i giovani di 23 Paesi mettono in cima all’agenda delle criticità la tutela dell’ambiente e la lotta al riscaldamento globale, tra cui la Danimarca (83%), la Francia (81%) e la Germania (73%). Inoltre, molti sono convinti che i loro governi non stiano facendo abbastanza, a livello di scelte politiche, per garantire il loro futuro.

L’importanza vitale dei giovani in questa battaglia è stata ribadita con forza, di recente, dalla Corte costituzionale tedesca. Con una sentenza che ha fatto scalpore, la corte ha citato il governo tedesco per inadempienza al suo compito di proteggere gli interessi delle generazioni future. In che modo? Per non aver fissato obiettivi precisi e di lungo termine per la riduzione delle emissioni nocive, ha dichiarato la corte.