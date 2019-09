Il rilancio dei marchi premia il business di Paglieri (Felce Azzurra) I ricavi 2018 sono passati dai 120,1 milioni di euro del 2017 a 125,6 milioni, il margine operativo lordo ha segnato un +129%, a quota 5,9 milioni di Marika Gervasio

La strategia di rilancio dei suoi marchi sembra premiare Paglieri Spa, azienda di Alessandria fondata nel 1876 da Lodovico Paglieri attiva nella produzione di prodotti per la cura del corpo e della casa con brand come Felce Azzurra, solo per citarne uno.

L’azienda ha infatti chiuso il 2018 con un fatturato in crescita del 4,6% e risultati positivi per tutti i principali indici di redditività. E per quest’anno l’obiettivo è aumentare le quote di mercato nel personal care e consolidare il business nei mercati strategici oltre confine.

I ricavi sono passati dai 120,1 milioni di euro del 2017 a 125,6 milioni, il margine operativo lordo ha segnato un +129%, a quota 5,9 milioni. In salita anche gli altri indicatori di bilancio: il Roe si è attestato al 27,4% e il Roi al 5,8% a fronte del 2,4% dell'esercizio precedente, mentre il quoziente di indebitamento ha visto un calo del 25% rispetto al 2017.



Importanti anche le performance del sell out: il gruppo ha chiuso il secondo anno consecutivo sul podio della crescita della Top 25 Cura Casa e Persona del panel Nielsen, con un incremento del 4,5% in mercati flat.

Questo buon andamento dei numeri è merito soprattutto del rilancio di alcune linee del gruppo.



In particolare Felce Azzurra, storico marchio noto per i prodotti toiletries per la cura e la profumazione del corpo, negli ultimi anni è stato oggetto di un piano di riposizionamento sul mercato che ne ha determinato una forte crescita a sell out. Tra le innovazioni spiccano le nuove varianti di bagnodoccia Felce Azzurra, il lancio delle nuove linee dedicate alla cura del bucato e alla pulizia e alla profumazione degli ambienti, fino al più recente ingresso nel segmento biologico con Felce Azzurra Bio, linea di prodotti certificati Cosmos Organic.