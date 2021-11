Il rilancio di MG passa da design e sostenibilità

Abbiamo avuto modo di provare sia la MG Marvel R che la rinnovata MG ZS (ora anche in versione benzina 1.5 litri da 106 cv aspirato e 1.0 litri turbo da 111 cv), due modelli molto diversi che segnano il passato e il futuro del marchio sia a livello di stile che tecnologico ed entrambe già disponibili presso i concessionari e rivenditori del marchio.

A prima vista il suv ZS è un mix di linee che ricorda molto Mazda CX5 mentre negli interni si nota uno stile semplice con ampio uso di materiali di qualità che non sembra molto ala, come le plastiche del cruscotto e un display che non indica nemmeno i gradi all’interno dell’abitacolo. Il prezzo di listino di ZS parte da quasi 16mila euro al netto degli ecoincentivi.

Mentre Marvel R è tutta un’altra storia. L’ammiraglia elettrica mostra uno stile originale e gli interni hanno un’atmosfera premium e ad alto tasso hi-tech grazie al cruscotto digitale da 12,3 pollici e al touchscreen da 19,4 pollici posizionato al centro della plancia, riprendendo un po’ lo stile degli interni firmati Tesla. Il suv a batteria vanta tre livelli di allestimenti e due varianti di elettromotori: da 132 kW (180 cv) con autonomi di 402 km e da 212 kW (288 cv) con autonomia di 370 chilometri entrambi alimentati da una batteria da 70 kWh e sempre due le trazioni (posteriore e integrale, quest’ultima solo per l’allestimento Performance). Il prezzo di listino parte da poco più di 40mila euro a cui possono essere detratti gli ecoincentivi.

In arrivo nel primo trimestre del 2022 anche un’altra auto a batteria con trazione anteriore, si tratta della MG5, la prima station wagon elettrica che monta un elettromotore da 115 kW (156 cv) alimentato da una batteria da 61,1 kWh che garantisce un’autonomia di circa 400 chilometri secondo il ciclo di omologazione Wltp. La presenza della batteria non ha limitato le doti di carico della sw che vanta una bagagliaio di 479 litri ampliabile fino a 1.400 litri abbassando i sedili posteriori. In una seconda fase sarà disponibile anche una versione a batteria da 50,3 kWh, che abbassa l’autonomia a 320 km sempre secondo lo standard di omologazione Wltp. Sono due i livelli di allestimento: Comfort e Luxury. Il prezzo di listino parte da circa 30mila euro.