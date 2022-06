Il rimbalzo dei negozi, grazie a eventi, servizi e legami con il territorio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Seppur condizionato per alcuni mesi dalla pandemia, il 2021 ha visto per il retail fisico segnali di netta ripresa e, soprattutto nel segmento alto, superiori al 2019. Un trend confermato da alcuni dei più importanti player del settore. Oggi che le restrizioni per il contenimento del Covid sono state allentate, ma c’è un conflitto in corso, quali sono le loro previsioni per il 2022?

Da Roma Francesco Hausmann e Giulia Mauro, co-amministratori del Gruppo Hausmann & Co., spiegano: «Il 2021 si era chiuso con risultati molto soddisfacenti che ci hanno fatto tornare ai livelli pre-pandemia, nel 2022 rileviamo lo stesso trend positivo. Se aggiungiamo la ripresa dei flussi turistici, il clima di generale ottimismo legato all’attenuazione delle misure restrittive ci fa essere fiduciosi per la fine dell’anno». Anno in cui l’azienda organizzerà varie iniziative, tra le quali la settima edizione del premio Hausmann & Co.: «Riprendiamo la nostra attività di mecenatismo e iniziamo a collaborare con la Fondazione del Teatro dell’Opera di Roma di cui verranno premiati i giovani talenti di Fabbrica, lo Young artist program dell’istituzione».

Per Umberto Verga, presidente di Verga 1947 di Milano, l’anno in cui l’azienda compie 75 anni di attività «è partito molto bene e, a meno che la guerra non porti a situazioni economiche più complesse, la sensazione è che possa andare meglio di un già eccezionale 2021. Intanto, restiamo un’azienda familiare, ma abbiamo fatto inserimenti manageriali importanti: la struttura ha superato i risultati prefissati con una visibilità che non avevamo mai avuto. A ottobre inaugureremo la boutique di Patek Philippe vicino a piazza Gae Aulenti e, sempre in zona, ne apriremo una seconda in cui avremo Rolex, Cartier, Tudor e Pomellato. Nel 2023 sorgerà Casa Verga, una lounge al primo piano della boutique di via Mazzini che sarà ristrutturata».

Pisa Orologeria di Milano arriva al 2022 dopo un anno con ricavi complessivi di 88,8 milioni e un +15% sul 2019. «Ci affidiamo a studi, analisi di settore e ai dati che raccogliamo internamente – spiega l’ad Chiara Pisa, – ma in questi ultimi anni abbiamo visto quanto imprevedibili siano certe dinamiche. Resto cauta nel fare previsioni. La crescita del 2021 è stata notevole e straordinaria viste le difficoltà dell’anno scorso e il 2022 è iniziato bene. Accanto al flagship store di via Verri abbiamo inaugurato la boutique Hublot e riaperto, rinnovata, quella di Rolex in via Montenapoleone. In futuro il flagship subirà cambiamenti per dare maggiore spazio ai partner più stretti e alla gioielleria. Poi aumenteremo la presenza online».

Candido Operti dell’Antica Orologeria Candido Operti di Cagliari, 120 anni di storia a gestione familiare, sottolinea: «Le premesse per lavorare bene ci sono, ma le incertezze nel mondo un po’ frenano: senza, il 2022 potrebbe andare meglio del 2021. Comunque, dopo ogni allentamento dele misure Covid, l’attività ne ha beneficiato e con la quasi totale abolizione delle restrizioni, non potrà che migliorare. Inoltre da quando è in azienda mia figlia Costanza, utilizziamo il digitale per comunicare: porta più persone in negozio arricchendo l’esperienza. Niente e-commerce, perché il nostro cliente preferisce noi per farsi accompagnare durante e dopo l’acquisto. Come da tradizione in estate organizzeremo nelle nostre location estive nel sud della Sardegna delle serate con amici e clienti in cui presentiamo le novità orologiere».