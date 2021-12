Il rimbalzo post pandemia dell’economia italiana è figlio anche di Industria 4.0

Nel terzo trimestre del 2021 il livello del valore aggiunto dell’industria manifatturiera italiana è già risultato del 3,2% superiore a quello del quarto trimestre 2019 antecedente il Covid-19, mentre gli altri maggiori Paesi dell’Eurozona non sono riusciti a fare altrettanto. La Spagna è ancora sotto dell’1,4% ai livelli pre-crisi, la Francia del 4,8% e la Germania del 5,5%.

Chi parla di mero rimbalzo dell’economia italiana dopo la forte caduta del 2020 non ha capito né che cosa fosse realmente accaduto prima della pandemia né che cosa sta accadendo ora. Infatti, anche se pochi se ne erano/sono accorti, è dalla metà dello scorso decennio che la manifattura italiana ha decisamente cambiato passo e ha cominciato a tener testa per tassi di crescita a quella tedesca, nostro tradizionale benchmark. E ora l’Italia sta andando perfino meglio della Germania. Lo stesso è accaduto per la produttività e l’export.

DOPPIO RIMBALZO Loading...

Gran parte di questo cambiamento strutturale è dovuto alle misure denominate Industria/Impresa 4.0 introdotte dai governi Renzi e Gentiloni, che hanno favorito un radicale rinnovamento dei macchinari, delle tecnologie e dei processi produttivi delle nostre imprese, con un boom degli investimenti fissi in macchinari e mezzi di trasporto e una potente iniezione di digitalizzazione negli stessi. Vi è stata nel nostro Paese una straordinaria progressione della formazione di capitale tecnico, con tassi senza eguali rispetto al passato e più forti che in altre economie di riferimento. In particolare, la dinamica degli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto è stata in Italia nettamente superiore a quella tedesca nel quadriennio 2015-2018.

Ma anche dopo la pandemia le nostre imprese sono immediatamente tornate a investire a tassi impetuosi, approfittando delle misure di Industria 4.0 e dimostrando di credere nel futuro dell’Italia molto più di tanti diffidenti osservatori e opinionisti. Mentre gli investimenti tecnici in Germania, in questo momento, sono addirittura in flessione.

Un altro elemento che ci sta permettendo di crescere e di resistere meglio alle carenze globali nelle forniture è il nostro particolare modello industriale, meno caratterizzato di quello di altri Paesi da industrie dominanti con produzioni seriali di massa (come, ad esempio, l’auto in Germania). L’Italia, infatti, è specializzata in innumerevoli nicchie e possiede altresì proprie catene corte interne di fornitura dentro i distretti e le filiere che le hanno finora permesso di non rallentare/fermare le proprie produzioni e le consegne alla clientela.