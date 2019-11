Il riordino del Mes e i limiti alla Bce

Il MES (istituito tramite trattato nel febbraio 2012 ed entrato in vigore nell’ottobre successivo) è un esempio della logica intergovernativa.

Tale logica è destinata ad essere irrobustita dalla sua riforma, concordata nel luglio scorso. Quella riforma rafforza l’autonomia operativa del Managing Director del MES che, sotto il mandato del Board of Governors e attraverso accordi con la Commissione, può intervenire nella sorveglianza macroeconomica dei Paesi dell’Eurozona in difficoltà.

Il Board of Governors è costituito dai ministri finanziari dei governi che fanno parte del MES (Art. 5.1). La Commissione partecipa ai suoi lavori con il commissario per gli Affari economici che, però, è un observer e non già un suo membro (Art. 5.3). La riforma non ha modificato l’Art. 4 del MES relativo alle regole di voto all’interno del Board. Generalmente è richiesta l’unanimità (Art. 4.3), ma in condizioni di emergenza ci vuole la maggioranza dell’85 per cento delle quote di voto (Art. 4.4).

Poiché (Annex I) la Germania ha quasi il 27 per cento di esse, nessuna decisione potrà essere presa contro la sua volontà. Infine, il Managing Director dovrà avere «un dialogo» con il Parlamento europeo e il Board dovrà rendere accessibili i suoi Rapporti annuali «ai parlamenti nazionali…e al Parlamento europeo» (Art. 30.5). Un po' pochino, per poter parlare di accountability del Mes.

La logica intergovernativa ha potuto imporsi anche per il metodo utilizzato per definire le strutture di governance dell’Eurozona. Dall’inizio del decennio in corso, si è andati avanti decidendo un pezzo alla volta di quella governance, senza mai discutere la sua struttura complessiva. Fu introdotto il MES, poi il Fiscal Compact, quindi le misure legislative del Six Pack, infine quelle del Two Packs. Così avviene anche oggi.