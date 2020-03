Il riscatto della laurea non sempre può anticipare la pensione La convenienza dipende dall’età in cui è iniziata la carriera lavorativa (e dunque la contribuzione previdenziale) di Fabio Venanzi

Il quesito. Ho letto che per i lavoratori dipendenti “contributivi puri” non vi sarebbe alcuna convenienza a effettuare il riscatto agevolato della laurea, non essendovi alcun beneficio rispetto all'uscita con pensione anticipata (circa 3 anni prima rispetto alla pensione di vecchiaia, con diminuzione di un punto percentuale per ogni anno anticipato). In definitiva, si rischia di riscattare dai 3 ai 5 anni di laurea per uscire solo qualche mese prima rispetto all’uscita prevista dalla pensione anticipata. È corretta questa interpretazione?

F.M. - Cosenza

La risposta. Il riscatto del titolo di studio – prescindendo dal sistema di calcolo adottato (riserva matematica, criterio a percentuale con onere ordinario, criterio a percentuale con onere agevolato) – comporta la valorizzazione di un periodo temporale pari alla durata legale del corso di studi.

La convenienza – intesa quale anticipo rispetto ai requisiti vigenti tempo per tempo per accedere alla pensione di vecchiaia – risente dell’età anagrafica in cui il lavoratore ha iniziato a prestare la propria opera retribuita.

Ad esempio, se la carriera lavorativa è iniziata dopo i 30 anni, è ovvio che il riscatto non riuscirà ad anticipare l’uscita dal mondo del lavoro. Al contrario, se il soggetto ha iniziato a 26 anni, il riscatto del titolo di studio anticiperà l’uscita rispetto alla vecchiaia. Resta inteso che tali considerazioni vengono fatte sulla base della vigente legislazione.

