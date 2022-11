Il riscatto della polvere di granito

Il progetto si inserisce nei percorsi promossi dall’Unione europea per il Green deal per un approvvigionamento più sicuro e sostenibile di minerali industriali e materie prime critiche. «Le competenze che portiamo in dote dall’Università di Ferrara – aggiungono Federico Spizzo ed Elena Marocchino del dipartimento di Fisica e scienze della Terra di Unife – sono orientate a rendere vantaggioso e sostenibile per l’industria il recupero degli scarti di graniti. Ad esempio i feldspati alcalini, ingredienti degli impasti ceramici, il quarzo, utilizzato per i pannelli solari, e altri elementi utili contenuti nei minerali accessori che possono acquisire valore a fini estrattivi». Non è comunque tutto. Il progetto, che si concluderà il 30 aprile 2024, e si giova di un piano finanziario previsionale complessivo di 3,593 milioni, di cui euro 2.257.838 di cofinanziamento dei partner associati, e un cofinanziamento Ue pari a 1.335.560 euro, prevede anche il recupero del suolo occupato dalle discariche, la riprogettazione del paesaggio e la rinaturalizzazione delle aree recuperate, per destinarle alla valorizzazione del parco archeologico situato in prossimità del polo estrattivo, caratterizzato da siti nuragici e prenuragici.

«Cruciale è la creazione di collaborazioni proficue e durature tra scienza, imprese e autorità pubbliche, che – dice ancora Carmela Vaccaro – possano promuovere l'esportabilità del modello in altri siti italiani ed europei, con l’obiettivo ultimo di creare e valorizzare nuove opportunità per preservare le risorse per le future generazioni». Con il risultato finale che, alla fine del trattamento, come sottolinea la docente universitaria «grazie al valore aggiunto lo scarto diventa un materiale più pregiato del minerale estratto all’origine». Un esperimento che parte da Buddusò che potrà poi essere replicato nelle altre discariche legate a cave dismesse o ancora in funzione.