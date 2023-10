Il rischio climatico vale 10 miliardi di euro per l’Italia al 2050

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rischio climatico può costare all’Italia 10 miliardi di euro al 2050 se si decidesse di non fare nulla per ridurre le emissioni nocive. A dirlo non sono ambientalisti alla Greta Thunberg, ma la società di consulenza Bain & Company che ha geolocalizzato l’esposizione del territorio italiano tenendo conto di tutti i settori (agricoltura, turismo, industria,) calcolando che almeno del 60% del Bel Paese è esposta al rischio di qualche forma di dissesto ambientale.



Greenwashing perseguibile penalmente

Tutti sono concordi sul ritenere necessario fare presto per raggiungere l’obiettivo del «Net Zero Emissions» entro il 2050, target approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo nel 2019. E non sarà solo il marketing a comunicare l’adozione di buone pratiche delle attività aziendali perché il greenwashing potrebbe diventare presto un reato assimilabile al falso in bilancio qualora si scoprisse che l’azienda ha rappresentato un profilo ingannevole. Se ne sta discutendo in Commissione europea dove si stanno definendo i profili penali del greenwashing per rendere concreto il cambio di paradigma aziendali.

La sostenibilità non è una moda

«Una strategia di Environmental, Social e Governance (ESG) per essere efficace nel lungo periodo deve diventare centrale per tutta l’azienda perché non è una moda, ma un insieme di obiettivi che dobbiamo collettivamente raggiungere nei prossimi anni soprattutto a salvaguardia del nostro pianeta e nel rispetto delle nuove generazioni», ha spiegato Roberto Prioreschi, regional managining partner di Bain & Company Italy davanti alla platea di Chief Financial Officer, tra i primi chiamati ad implementare queste best practice essendo a contatto con gli investitori che sempre più spesso valorizzano l’impresa anche tenendo conto dei principi di sostenibilità adottati. Lo dimostra l’andamento in Borsa degli ETF Sustainability che dagli anni della crisi Covid stanno sovraperformando gli ETF Global.

Solo il 7% delle imprese raggiunge il target

Finora soltanto il 7% delle aziende è riuscita a raggiungere i target della propria strategia di sostenibilità, l’81% è in ritardo e il 12% ha fallito secondo i calcoli della società di consulenza secondo cui anche un’accelerazione degli investimenti in questa direzione non consentirà di raggiungere il target del «Net Zero Emissions» entro il 2050.

Ma come si misura la sostenibilità di una impresa? «Un indice di rating per misurare e confrontare tra loro le imprese non è stato ancora definito» dice Roberto GIacomelli, partner di CCASS EY, intervenuto al congresso dell’ANDAF, l’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari.