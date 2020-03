Il rischio come opportunità per rivedere i processi creando valore aggiunto

Nonostante all’inizio possa sembrare una cosa piacevole, gli aspetti da considerare sono molti. Il primo elemento è valutare se tutti i dipendenti a casa propria siano attrezzati con una connessione in rete tale da poter lavorare senza problemi. Ormai siamo talmente abituati ad avere connessioni business molto buone, che ogni rallentamento o caduta della rete ci sorprende.

Al secondo posto io metterei il fattore famiglia e ambiente casalingo. A casa vuol dire lavorare a contatto con i propri figli - che in questi giorni non sono andati a scuola - o con i propri compagni. Il fattore umano è importante perchè sono talmente poche le volte che si può restare a casa che la sensazione iniziale è sicuramente di piacere, salvo poi non riuscire a lavorare perché l’ambiente non è chiaramente attrezzato per far questo: potrebbe essere, banalmente, che in casa le sedie non siano adatte a ore e ore di lavoro continuativo. In questi giorni si vedono in rete foto di persone stese sui letti, per terra, arrampicate su sgabelli in cucina. Tutte situazioni diverse, ma sicuramente discutibili da un punto di vista fisico.

Last but not least l’assenza della socialità: sembra apparentemente poco, ma poter interagire con gli altri o alzarsi e fare due passi per parlare con i colleghi sono elementi molto importanti e ritrovarsi da soli a casa, senza avere qualcuno con cui parlare alla lunga puó impattare anche sull’umore e sulla motivazione delle persone.

Abbiamo, credo, già tre aree su cui i manager possono imparare dalla situazioni di crisi e sulle quali possono intervenire:

1) fare in modo che tutti i dipendenti abbiano a disposizione i mezzi per poter lavorare lontano dalle sedi ufficiali, dotandoli di pc portatili, di schede di rete e di tutti gli strumenti necessari per lavorare a distanza;

2) fare in modo che il remote working diventi un’abitudine stabile - tipo una volta a settimana - così da abituare le persone ad un ambiente differente dove lavorare;

3) fare in modo che ci sia un crisis plan ben definito in caso di rischi fisici (terremoti, inondazioni, ma anche virus come in questo caso) identificando un punto di contatto per le informazioni e delle regole ben chiare a tutti sin dall’inizio. Questo potrebbe, in futuro, evitare panico e perdita di operatività legata alla indecisione.

* Managing Director di EasyHunters