Il rischio del “matching” sulle professioni che nascono dall’economia circolare

Si parla non a caso di “costellazioni” che compongono il repertorio aperto dei lavori dell’economia circolare, e cioè un insieme interconnesso costituito da professioni centrali, professioni specialistiche (presenti solo in alcuni tipi specifici di aziende) e professioni emergenti trasversali.

Le difficoltà a cui andranno incontro nei prossimi mesi le aziende impegnate nella transizione sostenibile, avvertono da Randstad Research, saranno soprattutto legate al problema del “matching”, e quindi alla difficoltà di riempire i posti vacanti dentro l’organizzazione. Per questo è richiesto un passo in avanti sostanziale del sistema formativo, chiamato ad attrezzarsi rapidamente per formare il capitale umano che nei prossimi anni dovrà programmare, realizzare e gestire le tecnologie, i processi e servizi dell’economia circolare. Un passo in avanti che dovrà trovare applicazione e concretezza attraverso la moltiplicazione degli accessi dei giovani agli ITS (Istituti Tecnici Superiori) e un forte impulso alla formazione continua.