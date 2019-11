Il riscontro sui notai si fa anche con i versamenti alla Cassa

Anche se gram parte dell’attività del notaio è già tracciata, le Entrate hanno elaborato una metodologia di controllo anche per questa categoria composta di pochi elementi da monitorare. In particolare gli ispettori dovranno:

●Verificare tutti i registri obbligatori, compresi i repertori (con controllo dello schedario clienti limitato alle parti rilevanti per determinare la prestazione resa);

● Trovare riscontro tra singoli atti repertoriati e registrazioni contabili;

● Controllare i dati comunicati alla cassa per il Notariato