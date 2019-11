Il risiko del settore pharma. E’ il turno di Novartis

La risposta della borsa

La reazione immediata all'operazione da parte del mercato è a tinte miste. Il titolo Novartis a Zurigo oscilla attorno alla parità e in tarda mattinata registrava un lieve progresso dello 0,4%, con l'indice elvetico Smi in rialzo dello 0,7%. Una parte degli analisti e degli operatori sottolinea l'importanza dell'acquisizione e delle sinergie possibili per Novartis in particolare appunto nel segmento dei farmaci per il cuore; un'altra parte esprime invece dubbi legati al prezzo per l'acquisto di The Medicines Company, ritenuto elevato in rapporto alle attività di questa, e all'incognita del futuro andamento delle vendite del farmaco principale, Inclisiran.

Le mosse dei concorrenti

Nel frattempo l'altro gigante farmaceutico svizzero, Roche, sta cercando di completare l'acquisizione di un'altra società americana, la Spark Therapeutics, società specializzata nelle terapie geniche. L'acquisto era stato annunciato nel febbraio scorso, ma da allora Roche ha dovuto prorogare più volte il termine dell'offerta pubblica. Nei giorni scorsi il gruppo elvetico ha annunciato una nuova proroga sino al 10 dicembre prossimo, ma potrebbe non essere l'ultima. L'obiettivo dichiarato è dare alle autorità antitrust di Stati Uniti e Regno Unito la possibilità di completare l'esame dell'operazione. L'acquisizione di Spark Therapeutics, che pure è quotata al Nasdaq, ha un valore di 4,3 miliardi di dollari (3,9 miliardi di euro). A Zurigo il titolo Roche era in tarda mattinata in progresso dello 0,7 per cento. I riflettori del mercato restano accesi sulle due operazioni d'oltreoceano di Novartis e Roche su altre eventuali mosse dei due grandi gruppi farmaceutici elvetici.