Il risparmio col Covid: cresce l’uso dei wallet digitali, anche in criptovalute

Questa routine virtuosa, dicono da Oval, traspare dagli altri dati registrati dall'inizio del lockdown in avanti: gli utenti che prima di scaricare l'app non avevano mai fatto operazioni di investimento, oggi hanno in media fino a tre posizioni aperte e fra le fasce d'età, quella più regolare nel risparmio e negli investimenti va dai 30 ai 35 anni. Questi profili, nel dettaglio, hanno in media 4,2 regole di risparmio attive sul proprio account, mettono da parte mediamente 132 euro il primo mese e arrivano ad averne otto volte di più dopo un anno e convertono il 33% del totale risparmiato in investimenti.

Tre quarti di tutti gli utenti della piattaforma, inoltre, si affidano in toto all'intelligenza del servizio creando regole automatiche per incrementare il proprio risparmio nel tempo, pratica seguita nel 18% dei casi anche per quanto riguarda le modalità di investimento ricorrente settimanale. Fra coloro che si sono affidati al salvadanaio di Oval da settembre 2019 in avanti, il 57% ha aumentato il proprio risparmio settimanale medio e, tra questi, il 34% lo ha incrementato di oltre il 40%.

Gli utenti di N26 più attenti ai propri risparmi

L'attitudine al risparmio dei consumatori nell'era del Coronavirus è stata infine oggetto di un'indagine curata da N26, la banca mobile tedesca fondata a Berlino nel 2013 e oggi attiva con cinque milioni di clienti in 25 Paesi. Guardando al campione italiano di utenti della piattaforma, il 27% degli intervistati ha dichiarato di fare molta più attenzione all'utilizzo del proprio denaro per assicurarsi una maggiore sicurezza economica sul lungo periodo, un dato in linea con quello di Germania (24%), Francia (25%) e Belgio (28%).

Per effetto di questo nuovo approccio, un italiano su tre (il 34%) ha rinunciato a una spesa non essenziale per risparmiare, mentre l'11% fa ora maggiore attenzione al proprio bilancio. I consumatori, inoltre, risultano maggiormente inclini all'utilizzo di strumenti tecnologici: il 17% è più propenso ad affidarsi ad applicazioni per la gestione delle proprie finanze e la pianificazione delle proprie spese e il 6% si è detto decisamente intenzionato a creare un conto di risparmio digitale parallelo al conto corrente principale.