Il risparmio privato come motore della ripresa

Da un lato soffriamo della storica carenza di aziende di piccole e medie dimensioni disposte ad aprirsi al mercato dei capitali di terzi, dall’altro della limitata presenza di professionalità interne al Paese esperte nella selezione delle opportunità presenti nel territorio nazionale. Le ragioni sono molteplici e vanno dagli alti costi per le imprese che intendono aprirsi al mercato dei capitali, dalle resistenze ad accettare ingerenze nella conduzione delle aziende familiari, dalla scarsa conoscenza dei temi di governance degli investitori privati, dagli elevati costi di costruzione di team di specialisti non sufficientemente bilanciati dai ritorni attesi di un mercato ancora sottile e complesso.

Una accelerazione nella crescita del mercato italiano degli investimenti in economia reale può avere maggiori garanzie di successo in tempi brevi, che sono quelli necessari per sostenere la nostra competitività, se sostenuta da una politica economica coerente e con impatti positivi su tutti i tre soggetti chiave del processo.

Per raggiungere pienamente il risultato riteniamo fondamentale – attraverso interventi di politica fiscale coordinati – l’allineamento di interessi tra: i risparmiatori, affinché valutino conveniente investire in fondi specializzati in Pmi italiane; le imprese, perché trovino conveniente ricorrere a fonti di finanziamento di lungo periodo complementari al credito bancario; i gestori specializzati in mercati privati, perché scelgano l’Italia e creino fondi investiti nelle piccole e medie imprese italiane presenti, spesso, in settori di nicchia con accesso complesso alle informazioni. Interventi di politica economica che si focalizzano solo su uno dei tre attori coinvolti rischiano di non raggiungere i risultati attesi e disperdere quella risorsa di cui andiamo giustamente orgogliosi.

Segretario Generale Aipb (Associazione italiana private banking)