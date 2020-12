Il “rispetto” non è pura formalità, ma un preciso obiettivo strategico

Leggi anche Il futuro post Covid si costruisce oggi, guardiamo lontano perché sia migliore

Ci sono due citazioni, tratte dall’opera kantiana, che illuminano questo snodo. La prima è nei Fondamenti della Metafisica dei Costumi: “Agisci in modo da considerare l’umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre anche come scopo e mai come semplice mezzo”. La seconda è nella Metafisica dei Costumi: “Ogni uomo pretende legittimamente il rispetto dai propri simili, ed è reciprocamente obbligato allo stesso rispetto verso gli altri. L’umanità stessa è una dignità, poiché infatti l’uomo non può essere usato da un altro (né da altri, né da lui stesso) soltanto come mezzo ma deve sempre essere usato al tempo stesso come scopo, e in ciò consiste appunto la sua dignità”.

Cosa fa Kant? Considera l'autonomia di ciascun individuo come “il fondamento della dignità della natura umana” e giunge alla conclusione che ogni persona ha egual valore in quanto unica, libera e autonoma e in quanto dotata della possibilità di libero volere e della capacità critica di autogoverno. In pratica, Kant riconosce a ciascun essere umano quel carattere di superiorità (nel passato legato all'idea di autorità e di eccezionalità) che genera rispetto ed è soggetto di doveroso rispetto.

Quindi, tornando a noi e alle sfide manageriali, una prima forte suggestione è che noi possiamo considerarci rispettosi solo se capaci di riconoscere ogni persona come scopo e non come mezzo e di creare le condizioni per la sua affermazione e realizzazione.

Ma ci sono almeno altri due stimoli non banali che vale la pena condividere. Il primo è la distinzione tra “uguale rispetto” e “rispetto diseguale”. Uguale rispetto è quell'idea di rispetto, già proposta da Kant, ripresa da Salvatore Veca (Il tempo delle donne, 13 settembre 2020, Triennale di Milano) oltre che contenuta nella prima parte dell'Articolo 3 della nostra Costituzione, che riconosce a ogni persona pari valore e dignità.

Rispetto diseguale va invece inteso, con Mordacci, come “rispetto per la persona nella sua singolarità, non per il concetto di persona in astratto, ma per la persona individuale, ovvero per l’incarnazione singola e irripetibile della sua libertà”. In questo caso è interessante uscire da una declinazione astratta e di principio di rispetto come riconoscimento e capire gli impatti di una definizione concreta di rispetto. Ad esempio chiedendoci quanto nella vita di tutti i giorni e nelle pratiche manageriali siamo capaci, e prima ancora intenzionati, di riconoscere possibilità di affermazione e di realizzazione all’altro per quello che è, soprattutto se lo percepiamo come lontano e/o diverso da noi, facendo nostri i suoi bisogni, i suoi interessi e i suoi scopi.