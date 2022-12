Il Ristorante MEC dentro il museo di Steve Jobs

A proposito di nuove esperienze di architettura e food a Palermo, ebbene dentro il MEC, il primo, interessantissimo museo dedicato alla rivoluzione dell'informatica in quel Palazzo Castrone dove Giuseppe Forello, grande collezionista di oggetti legati al mondo di Apple - sono esposti centinaia di pezzi, anche assai rari, a esaltare la figura di Steve Jobs - appena termina l'orario di visita viene allestita la scenografia gastronomica del ristorante di Carmelo Trentacosti, lo chef appena premiato con una stella Michelin.

Diversa eppure altrettanto emozionante è l'avventura che si può compiere inoltrandosi tra gli odori del Mercato del Capo. Si trova nell'antico quartiere di Seralcadio che, quando i musulmani comandavano l'isola, ospitava il commercio degli schiavi lungo le via Carini e Beati Paoli, la via S. Agostino e via Cappuccinelle. Qui si è sempre venduta la carne e appunto le carnezzerie sono ancora presenti in grande numero.



