Il ristorante stellato? Se è in un hotel di lusso il business è più sostenibile

A testimoniare il fermento milanese ci limiteremo a citare due novità in zona Quadrilatero della moda. Lo chef Alberto Quadrio è l’executive chef del ristorante del Portrait (Lungarno collection) della famiglia Ferragamo (un progetto che ha recuperato l’antico seminario arcivescovile cittadino). E a settembre ha aperto l’atteso e superesclusivo Casa Cipriani, accessibile però solo ai soci e agli ospiti dell’hotel.

Fiera Milano con Ambasciatori Gusto per promuovere cibo italiano

Il peso sui ricavi di Belmond

A Venezia stellati sono il Glam di Enrico Bartolini all’interno del luxury hotel Palazzo Venart e l’Oro del Belmond Cipriani, che ha confermato il macaron nonostante il cambio di chef (Riccardo Canella, già sous chef del Noma): uno dei nomi su cui il Gruppo ha puntato per alzare ancora di più l’asticella, insieme a quanto fatto ad esempio con la giovane (ex) promessa Alessandro Cozzolino, scelto per La Loggia del Villa San Michele a Fiesole (alle porte di Firenze).

«Nel corso degli ultimi anni abbiamo riscontrato, soprattutto in Italia, un trend che ha visto la ristorazione in albergo diventare più attrattiva e promettente – osserva Elisa Puleo, director Food & Beverage per la divisione Sud Europa del gruppo Belmond – sia in termini di offerta che di tipologia di servizio: diventato meno formale, anche se sempre attento e puntuale. In alcuni casi, soprattutto in strutture in stile resort, abbiamo visto il peso della ristorazione sul conto economico dell’albergo toccare il 40%. Nel caso dello Splendido Mare di Portofino con il suo ristorante DaV Mare (il primo ristorante aperto al di fuori degli spazi del tristellato Da Vittorio della famiglia Cerea, ndr), la ristorazione è arrivata a coprire addirittura il 60% dell’intero fatturato».

La terrazza del ristorante Otto Geleng del Grand Hotel Timeo di Taormina

La strategia è sempre più mirata ai clienti esterni, con quote che toccano anche il 75% se si considera anche il servizio bar, come ad esempio al Grand Hotel Timeo di Taormina, con il suo ristorante stellato Otto Geleng (ai fornelli Roberto Toro).

«La tendenza della ristorazione alberghiera è sempre più di allargare gli orizzonti e rompere l’antica percezione di inaccessibilità da parte della clientela esterna – continua Elisa Puleo –. Mentre negli hotel di città questo fenomeno è già abbastanza consolidato, nei resort hotel è molto raro, e per questo motivo, Belmond è particolarmente orgogliosa di questi risultati capaci, fra le altre cose, di allungare il potenziale della stagione».

Una divisione global ad hoc per il Four Seasons

Il Four Seasons ha portato a Milano i tre chef dei suoi hotel in Italia – Fabrizio Borraccino (Milano), Paolo Lavezzini (Firenze) e Massimo Mantarro (del San Domenico Palace di Taormina) – per cucinare un menù a sei mani nell’hub di Identità Golose e promuovere così la sua offerta culinaria all'interno di una strategia che vede sempre più centrale l’offerta food&beverage a livello globale.