Il ritardo digitale degli italiani, i nodi della Rete e la direzione da far prendere allo sviluppo

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il digitale. Una parola che assorbe un mondo di opportunità e preoccupazioni. Se ne parla tutti i giorni. Da trent’anni. E paradossalmente da decenni non si cessa di associare internet alla locuzione “nuove tecnologie”, come se la novità non diventasse mai normalità. Segno che la digitalizzazione resta una sfida concettuale attraente e ancora non vinta per chi dibatte sul futuro della società. Ma vale la pena di ricordare, anche un po’ sorridendo, che per gli italiani la digitalizzazione resta un termine più burocratico che tecnologico: si cerchi su Google Trends la cronologia delle ricerche della parola “digitalizzazione”; si scoprirà che dal 2004 in poi c’è stata una certa crescita ma si noterà che l’interesse degli italiani per quella parola è stato davvero molto diffuso soltanto nei giorni intorno al 4 febbraio del 2018, quando si assegnavano i “voucher digitalizzazione” per le piccole e medie imprese. Eppure chi dibatte intorno alle conseguenze della digitalizzazione ha ragione. Le opportunità promesse dal fenomeno sono importanti quanto il timore che le sue conseguenze siano meno che soddisfacenti. Ed è tempo di passare dallo storytelling all’interpretazione storica. Sicché hanno fatto molto bene Giorgio De Rita, Giusella Finocchiaro e Oreste Pollicino a suggerire su queste colonne che «Servono nuove mappe per orientare il Paese sulle rotte del digitale». Gli autori ricordano la straordinaria crescita dell’uso delle tecnologie digitali nel periodo della pandemia. E osservano come la digitalizzazione mostri aspetti contraddittori.

L’adozione massiccia delle tecnologie digitali da parte dei consumatori, ormai maggioritariamente connessi e disponibili a usare l’internet mobile in ogni minuto libero della giornata, sembrerebbe dimostrare che il lato delle opportunità è importante per i cittadini. E la correlazione tra la digitalizzazione delle imprese e il loro successo economico, attestata dalle analisi della Commissione Europea, pare confermarlo. Ma intanto le diseguaglianze aumentano e i poveri si moltiplicano.

Loading...

Si direbbe che siano molto più numerose le persone che cercano opportunità nel digitale di quante sono quelle che le sanno - o le possono - cogliere fino in fondo. Di certo, proprio la forza con la quale internet avvicina le persone mostra le differenze che le dividono. Ma occorre distinguere le differenze indotte da internet da quelle che dipendono dal contesto. Cioè, anche, dal modello di sviluppo.

Quello che un tempo si chiamava “digital divide”, per esempio, non esiste senza internet. Certo, la distanza tra chi accede alla rete e chi non accede è stata più importante in passato che adesso grazie alla convenienza dello smartphone. Oggi resta fondamentale la distanza tra chi, pur accedendo, non sa usare appieno le funzionalità degli strumenti che ha a disposizione e chi invece smanetta veloce e sicuro. L’indice Desi compilato dalla Commissione europea vede gli italiani ancora nelle ultime posizioni nella classifica sulle competenze digitali di base. Erano ultimi qualche anno fa. Lo restano nel numero di persone con elevate competenze digitali.

Questa circostanza ha forti conseguenze sul destino economico degli italiani: chi ha la preparazione per usare appieno le tecnologie digitali ha più probabilità di lavorare in modo soddisfacente rispetto a chi non ce l’ha. Ne emerge una polarizzazione. Esiste tutta una matematica che serve a mostrare come, nelle reti, le risorse tendano a concentrarsi sui poli opposti di una distribuzione. Questo non significa che la diseguaglianza sia determinata dal digitale: l’Ocse non cessa di segnalare che il ceto medio perde peso nei sistemi economici occidentali, ma di certo non attribuisce alla rete la causa del fenomeno. Il fatto che parte della popolazione non abbia le competenze necessarie non è causato dal digitale. Casomai si può dire che una volta innescato un processo di polarizzazione, il digitale ne aumenta la velocità.