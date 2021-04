Il ritardometro, così la burocrazia frena le rinnovabili

3' di lettura

A parole, tutti per la transizione ecologica e per le fonti pulite di energia. Nei fatti, la burocrazia frena l’evoluzione. Frena, ma quanto? Per esempio, 3.691 giorni fa (alla data di giovedì 8 aprile) avrebbe dovuto essere emanato il decreto sulle modifiche sostanziali previsto dall'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 28/2011 modificato dal decreto Semplificazioni 76/2020. Tic tac, passano le ore, i giorni, gli anni e quel decreto non si vede. Ed ecco così il ritardometro , proprio così, cioè una pagina di contatempo e cronometri con cui Agostino Re Rebaudengo - presidente dell’associazione confindustriale Elettricità Futura e imprenditore dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili d’energia attraverso l’Asja di Rivoli - tiene il conto di quanto tempo fa avrebbero dovuto essere emanati i provvedimenti indispensabili per sbloccare le fonti rinnovabili di energia.

Una proposta, non una protesta

Dice Agostino Re Rebaudengo: «Il ritardometro vuole dare un’indicazione propositiva all’attuale Governo affinché intervenga sui ritardi accumulati che stanno fortemente

rallentando la transizione ecologica. Dal Decreto Fer/2 per lo sviluppo di tecnologie innovative come l'eolico offshore, a quello sui Certificati Bianchi per l’efficienza energetica, sono diverse le priorità da cui ripartire in quella che è per molti l’ultima chiamata per la transizione ecologica. Primo segnale positivo arriva dal sottosegretario Gava con l’annuncio della rapida emanazione del decreto Controlli che va a colmare situazioni di gravi ingiustizie e danni per gli operatori».

Le modifiche sostanziali, entro il marzo 2011

L’assenza del Decreto e la mancanza di una chiara distinzione tra le due tipologie di modifiche creano stallo e confusione nella fase autorizzativa.

Attraverso l’articolo 5 comma 3 del Dlgs 28/2011 (modificato dal Dl Semplificazioni 76/2020) il Governo stabilisce come distinguere tra interventi sugli impianti rinnovabili che apportano modifiche sostanziali e necessitano quindi di un’autorizzazione unica, e interventi che introducono modifiche non sostanziali agli impianti, per i quali invece gli operatori devono ottenere la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

Decreto prezzi minimi per le bioenergie, entro marzo 2011

L’attuazione incompleta e frammentata di questa disposizione ostacola fortemente le potenzialità di questo fondamentale comparto.

Il Governo secondo il Dlgs 28/2011 articolo 24 comma 8 fornisce ad Arera gli indirizzi per definire prezzi minimi o integrazioni dei ricavi per la produzione da impianti rinnovabili che non ricevono gli incentivi e per i quali la salvaguardia della produzione non è assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico, con specifico riferimento alle bioenergie.