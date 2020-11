Il ritorno di bitcoin: nuova bolla speculativa o c'è altro? la nuova ascesa di BTC si sta svolgendo oggi in un mercato più maturo, maggiormente regolato e sorvegliato. I capitali si muovono in maniera più efficiente in un contesto di maggiore liquidità rispetto alla disordinata bolla del 2017 di Marcello Minenna

la nuova ascesa di BTC si sta svolgendo oggi in un mercato più maturo, maggiormente regolato e sorvegliato. I capitali si muovono in maniera più efficiente in un contesto di maggiore liquidità rispetto alla disordinata bolla del 2017

Bitcoin (BTC) si sta avvicinando a superare il massimo storico, stabilito il 18 dicembre 2017 a 19.130 $. Il primo tentativo c'è stato la scorsa settimana, con il prezzo che per diverse ore si è posizionato appena sopra il vecchio record, per poi ripiegare. È plausibile che si possa raggiungere il livello di 20.000 $ entro le prossime settimane (o giorni). Anche le altre valute digitali (le c.d. altcoins e stablecoins) stanno beneficiando della corsa di BTC.

Stavolta l'ascesa del prezzo non è stata accompagnata da clamore mediatico e da fenomeni speculativi conclamati come la proliferazione delle c.d. ICO (Initial Coin Offering). Queste erano vere e proprie offerte pubbliche di acquisto mascherate, che sono state utilizzate per raccogliere risorse finanziare al riparo dei regulators e finanziare progetti di dubbia efficacia. Gran parte di queste iniziative hanno invariabilmente distrutto risorse economiche o si sono rivelate vere e proprie truffe in cui il potere di difesa degli investitori era sostanzialmente azzerato.

In base a metriche diffuse dell'interesse degli investitori retail per BTC, (tweet, ricerche su Google, etc), BTC oggi non è affatto sulla cresta dell'onda. Chi sta alimentando dunque la domanda e l'afflusso di capitali su questi mercati di nicchia? Prima di parlare di nuova bolla speculativa, bisognerebbe considerare che il mercato delle cripto-valute è radicalmente mutato negli ultimi 3 anni, e l'integrazione all'interno del sistema finanziario globale è stata più rapida di quanto ci si aspettasse. Il 21 ottobre scorso il gigante dei pagamenti elettronici Paypal ha attivato un servizio di acquisto di BTC all'interno della propria piattaforma. Si tratta ancora di una fase sperimentale prima dell'avvio a regime nel 2021, ma secondo gli addetti ai lavori la domanda di BTC è sensibilmente aumentata nelle ultime settimane e ci potrebbe essere una relazione tra i due fenomeni.

L'arrivo di Paypal è solo l'ultimo dei segnali: i grandi investitori istituzionali stanno facendo affluire capitali sui mercati delle valute digitali, incentivati ovviamente dalla liquidità a costo zero iniettata dalle banche centrali a seguito della crisi pandemica.Ma non si tratta solo di effetti di politica monetaria. Date per spacciate dopo lo scoppio della bolla del 2017, le valute digitali hanno potenziato enormemente la loro infrastruttura tecnologica e di negoziazione. Ci sono diversi indicatori che lo dimostrano.



La diffusione di BTC tra il pubblico è in costante crescita

Oggi più persone possiedono BTC rispetto a dicembre 2017,e questo è facilmente dimostrabile (cfr. Figura 1).

INDIRIZZI BTC ATTIVI CON DEPOSITI MAGGIORI DI 10 DOLLARI Loading...

Il grafico mostra il numero di indirizzi sulla blockchain di BTC su cui è accreditato un valore maggiore di 10 $: dopo un breve ripiegamento durante la fase di esplosione della bolla, questo indicatore è tornato ben sopra i precedenti livelli. Il possesso di quantità significative di BTC è insomma sempre più diffuso, specialmente per lotti di dimensione coerente con normali investitori retail: il pattern rimane infatti invariato se si considerano soglie alternative quali 100 o 1.000 $.