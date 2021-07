Il ritorno dell’antico male eterno

L’ormai ambigua luce del Mezzogiorno si tira dietro ombre spesse e lascia il posto a notti di buio pesto: “Dall’orrore del cielo non venivano fuori le stelle” (è incipit di questa Genesi al contrario dove il Dio padre si capovolge nel Demonio padre).Non c’è scampo nella piana di Gela, e chi resta in questa “pianura buia, felice del proprio laceramento”, è dannato. La luce del mattino è “sciatta”. I pesci sott’acqua emettono “grandissime grida” che giungono in superficie. Mentre una vecchia ha occhi “di burro fritto e chiaro” e le mura sono “sporche di pisciati”. Dai burroni ai margini delle strade arrivano “scoppi di silenzio”. Così come a Milton (West Virginia) si respira un’aria di noccioline stantie (ognuno va in malora a modo suo) e il brefotrofio dove Kathrine è stata abbandonata dai genitori, è un “torsolo di mattoni bruciati”.

Piazza Dante, per tornare nelle distrette originarie del male, “indegna di un cristiano qualsiasi, vuota e deturpata da putride panchine scarugnàtu e infettive”. La patria, la terra del padre, del Dio padre e del padre indemoniato, è solo un anfratto anticristico: “Malidìtta Butera e gli dei vutrìsi [buteresi]. Maliditta tristezza”. Se in Sud e magia De Martino vedeva marxianamente nei rituali di possessione lo sbocco fisiologico di un popolo agìto e sottomesso, nel labbatiano baronato satanico di Butera torna in scena l’antico Male eterno che il battesimo non basta a scacciare.

Orazio Labbate, Spirdu, Italo Svevo, pagg. 171, 16 euro