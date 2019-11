Il ritorno della famiglia Addams in un film d’animazione per ragazzi Nel weekend spazio al nuovo lungometraggio con al centro la strampalata famiglia creata dal vignettista Charles Addams. Tra le novità in sala anche «L’età giovane» dei fratelli Dardenne di Andrea Chimento

La famiglia Addams

Nella settimana di Halloween sono diversi i film ad alto tasso d'orrore proposti nelle nostre sale: tra questi, anche alcuni titoli pensati per i ragazzi, come «Scary Stories to Tell In the Dark» (uscito giovedì scorso) e la nuova versione de «La famiglia Addams».



Quest'ultimo è uno dei grandi protagonisti del weekend al cinema: i celebri personaggi creati dal vignettista Charles Addams alla fine degli anni Trenta del secolo scorso, rivivono sul grande schermo dopo i fortunati film degli anni Novanta, che vedevano nel cast volti noti come Angelica Huston, Christopher Lloyd e Christina Ricci.

In questo caso, invece, i produttori hanno optato per realizzare un lungometraggio d'animazione, diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon, già registi del curioso e surreale «Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia».

Gomez, Morticia, Mercoledì, zio Fester

La finalità è quella di far affezionare bambini e ragazzi di oggi a personaggi come Gomez, Morticia, Mercoledì, lo Zio Fester e tutti gli altri membri della sgangherata famiglia.

Su questo versante il film si può dire riuscito, grazie alla classica macabra ironia che contraddistingue il franchise, capace di adattarsi alla contemporaneità e di far divertire tutta la famiglia.

Non mancano sequenze ricche di inventiva, ma la narrazione riserva ben poche sorprese e anche l'apparato visivo non riesce a svettare, sapendo un po' di già visto e risultando suggestivo soltanto in alcuni passaggi.

Resta comunque una visione godibile, adatta per portare al cinema i propri figli nel weekend che segue alla notte di Halloween.