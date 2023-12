Il ritorno degli investitori nel bacino termale Euganeo

Non è stato facile, mentre molte strutture si trovavano a gestire anche il passaggio generazionale e in un tessuto imprenditoriale fino a qualche anno fa caratterizzato quasi esclusivamente da imprese familiari.

Ora l’aria sta di nuovo cambiando, e questa volta in senso favorevole: «C’è un ritrovato interesse, in Italia e all’estero, per la salute e la qualità della vita, anche in un’ottica di prevenzione e di longevità. È qualcosa di più forte di una moda. Chi è riuscito a rinnovarsi e a qualificare il proprio prodotto, oltre che le risorse umane, ora può di nuovo giocare la propria partita»», dice Poli. Alle spalle il distretto ha comunque un dimagrimento importante: da 115 strutture alberghiere alle attuali se ne contano almeno 30 in meno. Chi investe, però, spesso punta anche sulle dimensioni: è il caso dell’Hotel Villa Piave di Abano, acquisito nel 2021 da Lara Gibellato, già titolare del vicino hotel Patria, mentre poco distante l’Hotel Massaggio è stato rilevato nel 2021 dalla società internazionale VHotels, già proprietaria anche dei prestigiosi hotel President e Premiere ad Abano.

Quanto all’Hotel Gran Torino, dichiarato fallito quattro anni fa, è stato acquisito di recente dall’imprenditore Gianni Albertin. Sono dunque lontani gli anni in cui le aste per il recupero degli hotel dismessi andavano puntualmente deserte. L’inversione di tendenza è nei numeri e nella provenienza degli investitori: in nove casi infatti le aste o le trattative si sono concluse con l’acquisizione da parte di fondi o società internazionali che hanno individuato nelle Terme euganee un territorio unico dove investire in progetti che tengono insieme sostenibilità, salute e wellness in grado di intercettare la nuova domanda che arriva dal mercato turistico

I progetti in corso non mancano: a cominciare dall’acquisizione del teatro congressi in centro ad Abano, destinato alla riapertura dopo anni di chiusura, e all’ex camping Sporting, acquisito dalla società Union Lido e destinato a diventare un resort di lusso. A Montegrotto, invece, nell’area di un cava dismessa, sorgerà invece un parco tematico dedicato a Tex Willer (un progetto di Giorgio Bonelli).

Le chiavi - rimarcano Poli e Gottardo - sono qualificazione dell’offerta e fattore umano: sul primo fronte, Il Centro Studi Termali Pietro d’Abano - creato nel 1981 per volontà delle Associazioni Albergatori di Abano Terme, Montegrotto Terme e Battaglia Terme, attualmente vede come soci Federalberghi Terme Abano Montegrotto e il Consorzio Servizi Termali - e ha come principale finalità la ricerca scientifica nel campo della medicina termale, lo studio e la promozione del termalismo in ogni sua manifestazione. Grazie a un lungo percorso di ricerca nel 2010 il Centro studi ha ottenuto il riconoscimento del fango Doc e poi successivamente il riconoscimento da parte della UE di un brevetto unico al mondo che tutela l’impiego dei principi attivi identificati nei fanghi euganei per il trattamento delle infiammazioni articolari.