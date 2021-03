Il ritorno dei Jet supersonici: chi investe nell’aviazione del futuro Da Amex a Warren Buffet: le start up dei velivoli superveloci. Per UBS il mercato ha spazio per la lenta ripresa dell’aviazione commerciale. I primi voli commerciali previsti alla fine del 2028 di Mara Monti

Da Amex a Warren Buffet: le start up dei velivoli superveloci. Per UBS il mercato ha spazio per la lenta ripresa dell’aviazione commerciale. I primi voli commerciali previsti alla fine del 2028

3' di lettura

Volare da Londra a New York in 3 ore e mezzo, da Los Angeles a Tokyo in 5 ore e da Singapore a Dubai in 4 ore. Mentre il mondo attende di volare senza restrizioni e quarantene, tornano d’attualità i voli supersonici e con essi gli investimenti di fondi e banche d’affari.L’ultimo caso è di Amex Ventures, la divisione di venture capital di American Express. La società americana delle carte di credito ha giocato le sue fisches puntando su Boom Supersonic, la start up di Denver (Colorado) che sta sviluppando...