Il ritorno di Kirby's Return to Dream Land Deluxe è il migliore videogioco formato famiglia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il ritorno di Kirby's Return to Dream Land Deluxe questa volta su Nintendo Switch non poteva passare inosservato. La versione rimasterizzata di uno dei capitoli del platform più amati di sempre dimostra ancora una volta il talento commerciale di Nintendo di rendere moderno l’antico. Parliamo di un platform in cooperativa, dieci mini-giochi e un restyling grafico. Più due nuove abilità di copia. Insomma è il Kirby in 2D (2.5D, a voler essere precisi) del 2011 ma per una nuova generazione. Potrà essere giocato in qualsiasi momento coinvolgendo altri tre giocatori. Se cercate un gioco per la famiglia Kirby batte di gran lunga Super Mario. Non c’è partita.

Cosa ci è piaciuto

Chi ha già amato Kirby's Adventure per Wii, una volta conclusa la modalità storia, troverà uno speciale episodio inedito, Magolor - Epilogo, che vede Magolor stesso come protagonista. Una speciale mini-avventura indipendente che impegnerà tutti gli appassionati in 20 sfidanti livelli interdimensionali senza l'aiuto delle abilità di copia. Ma davvero sono piccole aggiunte come anche le due novità: Sabbia, che permetterà di combattere creando coreografiche forme di sabbia, e Mech, un'armatura “futuristica” che consentirà di avanzare utilizzando dei raggi laser. Il punto è che giocato in coperativo, con papà o con la mamma, o con tre amici è davvero divertente e facile. Il segreto è tutto qui. E’ facile e divertente.

Loading...

Kirby's Return to Dream Land Deluxe

Photogallery6 foto Visualizza

Cosa non ci è piaciuto

Ci piacerebbe che ci fosse un nuovo Kirby, come un nuovo Super Mario e una nuova Zelda. Non un nuovo gioco ma una nuova storia alla Nintendo. Qualcosa che ha reso gli over quaranta di oggi orgogliosi di poter raccontare ai più giovani cosa erano i videogiochi ai loro tempi. L’idea di sapere che le future generazioni giocheranno ancora a SupeMario o a Kirby è affascinante ma inquietante al tempo stesso. Con Topolino come Super Mario saranno immortali. Ci piacerebbe però scoprire su piattaforma Nintendo anche trovare nuovi gameplay e nuovi personaggi.