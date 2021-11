Il ritorno a Roma della Filarmonica di Berlino

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Torna nella capitale una fra le maggiori orchestre, la Filarmonica di Berlino, dopo un'assenza di 17 anni. Il suo direttore Kirill Petrenko, che un mese fa ha diretto l'Orchestra di S. Cecilia per il terzo anno consecutivo, conferma così il legame con l’Accademia di S. Cecilia. Intanto è tempo di inaugurazioni dei nostri grandi teatri d'opera: al via il S. Carlo a Napoli e la Fenice a Venezia. Nella città partenopea la regia sarà di Mario Martone, di cui ricordiamo il successo nel “Barbiere” e nella “Traviata” all'Opera di Roma.



Napoli

Il 21 al Teatro S. Carlo apertura della Stagione con Otello, di Verdi; dirige Michele Mariotti, regia di Mario Martone (di cui ricordiamo, tra gli spettacoli più recenti, il Barbiere e Traviata a Roma; e un film splendido come Qui rido io, dedicato a Eduardo Scarpetta). Bella compagnia, con un tenore superstar come Jonas Kaufmann nel ruolo del titolo, Maria Agresta in quello di Desdemona, Igor Golovatenko in quello di Jago. Sette repliche, fino al 14 dicembre.

Loading...

Roma

Il 21 al Parco della Musica rara presenza della Filarmonica di Berlino, con il suo direttore Kirill Petrenko (ascoltato in ottobre con l'Orchestra di S. Cecilia); in programma la Sinfonia “Scozzese” di Mendelssohn e la Decima di Šostakovic. E'l'unica data italiana in questa tournée europea della celebre formazione, che tocca città in Germania, Danimarca, Svezia.

Venezia

Il 20 al Teatro La Fenice apertura della Stagione con Fidelio, di Beethoven, con la direzione musicale di Myung-Whun Chung, la regia di Joan Anton Rechi; nella compagnia Ian Koziara (Florestan), Tilmann Rönnebeck (Rocco) e Tamara Wilson (Leonore). E'l'unica opera composta da Beethoven. Repliche fino al 30.