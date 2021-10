Il ritorno alla Scala della «Staatskapelle Berlin»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Doveva debuttare nel 2020; per la chiusura di tutto il West End si è andati al 2021; ma solo dopo aver ottenuto la capienza al 100% si è aperto il sipario, lo scorso agosto, per il nuovo musical di A. L. Webber, uno dei grandi autori di teatro musicale di oggi. Dal 2008 mancava alla Scala una delle grandi orchestre tedesche, la Staatskapelle Berlin, che si presenta con l'integrale – quattro – delle Sinfonie di Johannes Brahms. A Roma ecco la 45a edizione del Jazz Festival, al Parco della Musica (progettato da Renzo Piano).



Londra

Al Gillian Lynne Theatre è in scena fino a maggio «Cinderella», il nuovo musical di Andrew Lloyd Webber, fra i massimi compositori di musicals (ricorderemo «Cats»,«Phantom of the Opera»,«Jesus Christ Superstar», «Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat», «Evita», fra i numerosi); il testo è di Emerald Fennell (Oscar per la sceneggiatura di “Una donna promettente”), un nuovo racconto - e nuova fine - per la celebre fiaba di Perrault (e Basile, prima) e dei fratelli Grimm.

Milano

Il 3-4 alla Scala arriva la «Staatskapelle» di Berlino, direttore Daniel Barenboim; in programma le quattro Sinfonie di Johannes Brahms. La «Staatskapelle» è l'Orchestra della «Staatsoper» di Berlino, di cui Barenboim è direttore da 30 anni. Nel 2018 hanno inciso le Sinfonie brahmsiane; “tale è stato il suo lavoro minuzioso nella fucina della musica di Brahms in questi ultimi anni che il risultato che abbiamo ora sono suoni che probabilmente non sono stati uditi a Berlino dagli anni di Furtwängler” (The Guardian).

Roma

Dall'1 al 21 al Parco della Musica la 45a edizione del Roma Jazz Festival. Apre il sax di Joe Lovano, per la prima volta in Italia; tra i primi concerti il 4 il piano di Brad Mehldau. E ancora altri grandi jazzisti, come il chitarrista John Scofield in duo con il contrabasso di Dave Holland, la sassofonista Lakecia Benjamin e Roberto Fonseca, la nuova tromba di New York Theo Croker, la giovane italo-tunisina LNDFK, figlia della Napoli più contemporanea; il post-bop dei milanesi Studio Murena, l'introspezione meditativa e l'attenzione per i diritti civili del Vijay Iyer Trio.