Il ritorno a scuola preparati e informati

Sabato 12 settembre con Il Sole 24 Ore la Guida “Tutti in classe (Ma come?)”: Le nuove regole da seguire per famiglie, studenti, docenti. Lunedì 14 Radio 24 dedica la giornata al tema con RadioDay Speciale Scuola e reportage nel week end. IlSole24ore.com dossier e approfondimenti

Rientro in classe per 8 milioni di studenti italiani dopo 6 mesi di chiusura, tra lockdown e vacanze. L'inizio delle lezioni varia da regione in regione e se l'inizio delle lezioni è certo, il prosieguo lo è un po' di meno. Complici i rebus che saranno risolti solo dopo la riapertura: dai tamponi per i supplenti (ed eventualmente per gli alunni) ai prof che mancano fino agli spazi esterni da affittare e ai banchi monoposto da consegnare. Il Gruppo 24 ORE viene incontro alle esigenze di chiarimento su come affrontare i vari aspetti del rientro in classe con una serie di iniziative in edicola, sul web e on air.

Il Sole 24 Ore dà appuntamento sabato 12 settembre con la guida “Tutti in classe (ma come?)”, un vademecum di 104 pagine per aiutare le famiglie e i ragazzi ad arrivare preparati, e soprattutto informati, al rientro in classe. La guida, ricca di contenuti inediti e autorevoli, fa il punto della situazione sul fronte medico, dai dispositivi di protezione ai nuovi banchi, sul fronte normativo, tra linee guida e date chiave, e su tutti gli ambiti collegati, dai trasporti ai docenti e al personale scolastico, a chi studia all'estero, agli impatti sul lavoro per i genitori.

Per l'aggiornamento in tempo reale è online su ilsole24ore.com un dossier dedicato alla riapertura delle scuole nell'anno del Covid-19 tra linee guida incerte e regole ancora in via di definizione. Il dossier anticipa tutte le ultime novità e seguirà i giorni successivi al via ufficiale attraverso news, interviste, inchieste. Inoltre da lunedì 14 settembre con Lab24 sarà anche lanciato, dalla home page del sito, un pannello in cui i lettori potranno raccontare storie, fare segnalazioni sui problemi, sulle difficoltà della ripartenza. Un luogo dove raccontare la propria esperienza ma anche seguire le storie degli altri.

Radio 24 lunedì 14 settembre si mette lo zaino in spalla e dedica l'intera giornata alle tematiche della scuola con RADIODAY Speciale Scuola: nei GR e nei programmi lungo tutta la giornata, le voci dalle città in cui suonerà la campanella. Una ripartenza con tante incertezze quella di quest'anno, ma che rappresenta anche un'opportunità per sperimentare nuove didattiche. Radio 24 andrà nelle scuole, per raccontare le prime lezioni, fra igienizzanti, mascherine, scotch per terra, ma anche per dare voce alle ansie dovute alla pandemia e alla tanta voglia di ragazzi e docenti di tornare in aula. Collegamenti in diretta e interviste a genitori, insegnanti, studenti e presidi, con approfondimenti nei gr e nei programmi. Si comincerà con 24 Mattino e si proseguirà con Tutti a scuola, in onda ogni lunedì, dalle 9.30, all'interno di “Uno, nessuno, 100Milan”.

Un assaggio del Radio day con i due Reportage. Sabato 12 settembre ore 8.15: “Scuola, voglia di ripartire. emozioni e paura al liceo Volta di Milano” e domenica 13 settembre ore 8.15: “Covid 19, citta' in movimento: trasporti alla prova di scuola e lavoro”.