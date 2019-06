Il ritorno delle station wagon e delle berline

Anche i francesi di Peugeot puntano sull'inedita formula introdotta per la berlina 508 e ripresa dalla wagon la 508. E sembra in grado di riuscirci visto che lo stilo sportivo aggiunge molto più spazio e le dimensioni sono da ammiraglia con la coda. Soluzione che sarà adottata anche da DS il brand di lusso del gruppo Psa per l'ammiraglia DS 8 che sarà in vendita entro fine anno in Cina, dove ancora le auto extra larga sono di gran moda, ma poi arriverà anche in Europa nel 2020. Più lussuosa e più lunga, la DS 8 offrirà dotazioni ancora più esclusive della 508.

C'è anche un altro costruttore che sembra credere alla formula berlina e wagon: è Skoda che rilancia la sfida con la rinnovata ammiraglia Superb a 3 volumi, ma anche wagon in particolare con la versione Scout che fra l'altro strizza l'occhio all'offerta suv-crossover. Il design è una profonda evoluzione del modello di oggi che applica i recenti stilemi già visti sugli altri modelli della Casa: troviamo quindi mascherina e paraurti rivisitati e cerchi di lega da 18” e 19”, ma soprattutto si evolve la firma luminosa grazie al debutto in assoluto per il brand ceco della tecnologia Matrix Led.

L'abitacolo della Superb presenta finiture anch'esse aggiornate, con delle cromature estese alla strumentazione e ai pannelli porta e una serie di combinazioni cromatiche per le cuciture dei sedili e per i rivestimenti di pelle e Alcantara. La Scout poi si segnala per le protezioni in plastica su paraurti e passaruota, per i cerchi in lega da 18”, per l'assetto rialzato di 15 mm e per la trazione integrale con la modalità Off-Road. E l'abitacolo ha inserti in legno e rivestimenti in tessuto più i sedili anteriori riscaldabili.