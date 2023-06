Il ritorno di “Summertime”alla Casa del Jazz

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Serate d'estate nel parco di Villa Osio a Roma, dove alla Casa del Jazz ritorna “Summertime”, da adesso fino ad agosto. Apre con una celebrazione dell'arte di uno dei grandi Maestri, Armando Trovajoli (“Rugantino”, per citare solo il maggiore dei suoi numerosissimi lavori, fra colonne sonore e commedie musicali). La fiaba della Sirenetta, adesso al cinema, è anche alla Scala con “Rusalka” di Dvořák, ancora mai vista sul palcoscenico del Piermarini. E ancora un deciso cambio di atmosfera, nel barocco dello splendido Teatro Farnese di Parma, con la prima edizione del festival dedicato alla musica antica.



Roma

Dal 7 giugno al 6 agosto alla Casa del Jazz ritorna “Summertime”, la stagione estiva prodotta dalla Fondazione Musica per Roma, con oltre 60 concerti nel parco di Villa Osio a Viale di Porta Ardeatina, introdotti e chiusi da DJ set. Ci saranno focus dedicati ai nuovi talenti italiani e stranieri (Rising stars), alle nuove tendenze (New Waves), alle grandi orchestre (Large Ensembles), ai virtuosi di basso, chitarra e sassofono (Guitar, Bass & Sax Heroes) e al crossover. Apre con la musica di Armando Trovajoli a 10 anni dalla scomparsa, con la Dino e Franco Piana Jazz Orchestra, assieme a Enrico Pieranunzi, Fabrizio Bosso, Roberto Gatto e Rosario Giuliani.

Loading...

Milano

Dal 6 al 22 giugno alla Scala “Rusalka” di Antonìn Dvořák. Prima volta sul palcoscenico del Piermarini per quest'opera, che è invece una fra le maggiori del teatro musicale europeo: dopo alcuni decenni di oblio, a partire dagli anni ‘80 la felicità delle melodie, gli echi popolari, l'atmosfera fiabesca e la complessità dei riferimenti ne hanno fatto di nuovo un titolo frequentemente eseguito. Debutta alla Scala il direttore Tomáš Hanus; vi ritorna la regista Emma Dante (di cui ricordiamo la “Carmen”), mentre Olga Bezsmertna e Dmitry Korchak sono i protagonisti. Ogni recita sarà preceduta, un'ora prima dell'inizio, da una presentazione nel Ridotto del Teatro a cura di Franco Pulcini. Diretta il 6 alle 20 su Rai Radio3 e differita televisiva il 19 ottobre su Rai5.

E' nelle sale da pochi giorni il remake della “Sirenetta”, prodotto da Disney: il film e l'opera prendono entrambi le mosse dalla medesima leggenda nordica, in cui una creatura delle acque si rivolge a una strega per trasformarsi in fanciulla a costo del dono della parola e aspira all'amore di un principe che la tradirà.

Parma

Dal 6 al 19 giugno il Farnese Festival, musica antica al Teatro Farnese, costruito fra il 1617 e 1618 al cuore dell'odierno Complesso Monumentale della Pilotta. Non soltanto sala barocca senza eguali, il Farnese, con le sue scene mobili e le sue serliane che anticipano i palchetti delle sale “all'italiana”, è anche considerato il primo teatro moderno della storia occidentale. Apre l'ensemble Europa Galante, diretto da Fabio Biondi, con un capolavoro come il “Combattimento di Tancredi e Clorinda” di Monteverdi.