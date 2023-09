Il robot tagliaerba di Eeve che lavora con l’AI

Si chiama “Weedy” ed è un gadget che promette di rendere divertente il prendersi cura del tappeto erboso del proprio giardino. Nel bazar di Showstopper a Ifa, l’azienda belga Eeve (la prima a lanciare sul mercato un robot per prato senza perimetro, nel 2018) ha messo in mostra l’ultima sua creatura, in rampa di lancio a febbraio 2024, “Weedy” per l’appunto. Le sue doti? Sfrutta un’intelligenza artificiale avanzata per scansionare meticolosamente il terreno ed identificare con precisione le erbacce; una volta individuate, la macchina somministra un bio-erbicida che elimina di fatto la fatica del diserbo, pratica che risulta assai “antipatica” a molti. Sarà venduto a 299 euro.

G.Rus