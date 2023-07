Il rosa dei mercati e i dubbi degli analisti. Chi vincerà il braccio di ferro?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il messaggio delle Banche centrali stavolta era stato chiaro: le decisioni future sui tassi di Federal Reserve e Bce dipenderanno strettamente dalla direzione che prenderanno i dati in arrivo dal quadro macroeconomico. I mercati però faticano a prendere le misure a questa nuova indicazione, perché essa stessa è in fondo indeterminata o forse perché ritengono le riunioni di settembre ancora troppo distanti per preoccuparsi davvero.

La conferma la si è avuta lunedì, al primo round di informazioni di un certo rilievo nell’Eurozona. Le cifre chiave sul Pil del secondo trimestre e sull’inflazione di luglio, pur provvisorie e non certo prive di contrasti, non vanno certo nella direzione che lascia pensare a una Bce già finalmente approdata al capolinea dei rialzi. Ma le Borse non hanno minimamente deviato da quel sentiero che stanno percorrendo ormai da nove mesi e con una certa regolarità nelle ultime settimane.

La marcia (fin qui) sicura di Piazza Affari

A Piazza Affari l’arretramento del Pil italiano dello 0,3% fra aprile e giugno non è neanche stato preso in considerazione e il FTSE MIB è avanzato ancora dello 0,49% per chiudere luglio quasi a +5% e portare quindi i guadagni da inizio anno al 25%. Più contrastata la reazione nel resto d’Europa, dove Parigi ha terminato in progresso dello 0,29%, mentre Francoforte ha ceduto lo 0,14%: il bilancio 2023 di entrambi i listini resta però ampiamento positivo, anche se non ai livelli di Milano che da inizio anno guarda soltanto le spalle di Tokyo (+27%) e del Nasdaq (+38%).

Tutti i dubbi sull’inflazione

Ma se i dati sulla crescita (o frenata) dell’economia non vanno certo sovrastimati, anche perché l’area euro nel suo complesso ha stupito in positivo con il suo +0,3% che va oltre la stagnazione dei trimestri precedenti, quello sull’inflazione una maggior cautela probabilmente la richiederebbe. Fra gli analisti la discussione è piuttosto accesa, soprattutto su quel dato core (5,5%) che torna a superare l’indice generale (5,3%), e non lascia presagire niente di buono in arrivo dall’Eurotower.

Entrambe le opzioni citate da Christine Lagarde giovedì scorso, rialzo o pausa, sono ancora sul tavolo

Mercati ancora troppo ottimisti?

«Una prima lettura ci consente di dire che entrambe le opzioni citate da Christine Lagarde giovedì scorso, rialzo o pausa, sono ancora sul tavolo», osserva con estrema prudenza Gianni Piazzoli, responsabile investimenti di Vontobel Wm, facendo però anche notare come il mercato abbia limato le aspettative su un rialzo dei tassi a settembre: «ora sono prezzati 9 punti base - avverte - quando venerdì erano 11». Vista da un’altra angolatura, quest’ultima frase indica che i mercati monetari assegnano poco più di un terzo di possibilità a una nuova stretta di 25 punti base dell’Eurotower a settembre, secondo alcuni una visione fin troppo ottimista.