Il rosa salmone che contraddistingue l’economia

È proprio vero che l’editoria ne ha sempre viste di tutti i colori. Ma, certamente, se stiamo al solo colore della carta sulla quale vengono impressi i giornali (e, di rimbalzo, poi diventano i fondali dei rispettivi siti internet), non si può non notare che le vistose eccezioni dei giornali rosa, rosa salmone e verdi, per dire, spiccano.

In più, è una caratteristica piuttosto evidente, per ormai lunga tradizione, i giornali quotidiani economici hanno questo tipico rosa (che rosa non è: altrimenti cosa direbbe la Gazzetta dello Sport?), che si tende piuttosto a definire “salmone”.

Le storie del Financial Times e del Sole-24Ore hanno paralleli e divergenze ma convergono verso una distinzione molto forte in edicola (le poche ancora rimaste): il colore della carte. Inequivocabile.

Il colore della carta del Financial Times – secondo loro stessi, nel loro sito internet – è descrivibile come “a distinctive shade of salmon pink”, una variazione di rosa-salmone.

Il giornale inglese (oggi di proprietà giapponese), iniziò le pubblicazioni nel 1888, ma è dal 1893 che le sue pagine divennero colorate, probabilmente per distinguersi dal principale rivale, il “Financial News”. Nel libro di David Kynaston, “The Financial Times, a Centenary History”, viene fatto notare come il rosa, che piacque parecchio già ai lettori dell’epoca, via via divenne “più rosa” negli anni. Anche perché quel “rosa” si ottenne per colorazione.