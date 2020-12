Il rossetto liquido a prova di mascherina Una formula indispensabile da qualche mese, per chi non rinuncia al rossetto con formula a prova di sbavatura. Tre prodotti per tre fasce di prezzo di Annalisa Betti

Cos'è. Una formula indispensabile da qualche mese, per chi non rinuncia al rossetto anche se non è sempre visibile. Ma la scelta deve essere necessariamente una formula più che no-transfer, altrimenti il rischio è di sembrare Joker oppure Robert Smith dei Cure: l'espressione corretta in questo caso è “smudge-proof”, a prova di sbavatura, ovvero, adatto a essere indossato sotto la mascherina di tessuto.



Dopo l'applicazione, è buona regola aspettare comunque una decina di minuti prima di indossarla, così da lasciare tempo agli oli volatili di evaporare, in modo che il colore si possa fissare in maniera ottimale. La sera, al momento della detersione, si rimuove in un attimo con un dischetto imbevuto di struccante per make-up resistente all'acqua (in genere è quello bifasico).

Il denominatore comune dei tre rossetti che abbiamo scelto, oltre alla resistenza, è anche la sensazione di comfort sulle labbra, altro elemento indispensabile soprattutto in questa stagione.

Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Encre Interdite di Givenchy unisce la leggerezza di una tinta per labbra al comfort di un rossetto cremoso (contiene anche estratto di Rosa). Molto pigmentato, ha l'applicatore di precisione per delineare i contorni in modo impeccabile. La coprenza è modulabile. In otto tonalità (euro 32,50, in profumeria). Nell'immagine, la tonalità Radical Red.

Eternal Lip Stain di Layla colora le labbra con un effetto veramente trendy e sensuale. Asciuga in pochi secondi con un effetto nudo, impercettibile. Restano soltanto il colore (più o meno intenso a seconda delle applicazioni) e la sensazione di morbidezza. Nella foto, la nuance 01 Tickled (euro 12,90 in sei varianti, su laylacosmetics.it ).